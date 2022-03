PSG : Macron entre en campagne pour Kylian Mbappé

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec le PSG à la fin de la saison, Kylian Mbappé a fait l’objet d’une offre stratosphérique de la part de l’Emir du Qatar.

Pour convaincre Kylian Mbappé de prolonger le plaisir au Paris Saint-Germain, l’Emir du Qatar est prêt à tout. Et pour preuve, à en croire les informations du Parisien, la direction du club francilien a transmis à Kylian Mbappé et à son entourage une offre de prolongation de deux ans supplémentaires avec à la clé une prime à la signature de 100 millions d’euros et un salaire stratosphérique de 50 millions d’euros par an. Les chiffres sont vertigineux et peuvent commencer à faire trembler le Real Madrid, concurrent n°1 du PSG dans l’épineux dossier Kylian Mbappé. Cette semaine, le dossier de l’attaquant parisien s’est invité sur le plateau de l’émission de Cyril Hanouna « Touche pas à mon Poste ». Et pour le chroniqueur Gilles Verdez, la prolongation de Kylian Mbappé tourne doucement mais surement à l’affaire d’Etat. Au Qatar mais aussi en France.

Touche pas à mon Poste se mêle du dossier Mbappé

« La prolongation de Kylian Mbappé devient une affaire d’Etat. Une affaire d’Etat au Qatar parce que l’Emir veut absolument le garder mais une affaire d’Etat aussi en France car on dit qu’Emmanuel Macron l’aurait rencontré et lui aurait demandé de rester au nom de la France. Nicolas Sarkozy, grand supporter du PSG, a aussi fait pression sur lui pour qu’il reste à Paris. Le Real Madrid lui proposait une prime à la signature de 50 millions d’euros et un salaire de 25 millions d’euros par an pendant six ans. Ce package, le Qatar est en train de le dépasser en lui proposant de rester. Ils tentent le tout pour le tout » a lancé Gilles Verdez, pour qui des pressions sont exercées de toute part autour de Kylian Mbappé, alors que l’attaquant de 23 ans de l’Equipe de France n’a toujours pas pris de décision officielle.

Mbappé imperturbable

La bromance Mbappé x Neymar 🤙 pic.twitter.com/6qYRS4pFOB — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) March 4, 2022

Alors que se profile le match retour entre le PSG et le Real Madrid en Ligue des Champions, l’ancien buteur de l’AS Monaco ne semble pas pressé de lever le suspense au sujet de son avenir. En attendant, il continue d’être, sans contestation possible, le meilleur joueur parisien de la saison. Une preuve de son incroyable force mentale, puisque cette situation pesante ne semble pas le moins du monde le troubler. Et c'est aussi cette sérénité qui fait dire au Real Madrid et à ses médias proches du club merengue que Kylian Mbappé n'a pas changé d'avis, malgré les pressions diverses. Et à l'heure actuelle, entre la guerre en Ukraine et les élections présidentielles à venir, les hommes politiques ont certainement mieux à faire que de se pencher sur l'avenir du buteur du PSG, même si le football peut être une puissante arme médiatique également.