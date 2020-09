PSG : Luis Suarez offert au Paris SG, comment refuser ?

Dans : PSG.

Le dossier Choupo-Moting étant pour le moment mis de côté en raison d’un désaccord contractuel, le PSG n’a toujours qu’un seul avant-centre dans son effectif.

Mauro Icardi a signé définitivement, et l’Argentin va devoir digérer sa difficile fin de saison 2019-2020 pour retrouver le chemin des filets, parce que le Paris SG en a bien besoin. Mais avec Cavani et Choupo-Moting en moins, le champion de France se trouve incroyablement démuni devant. Trouver un « 9 » de talent à un prix abordable, telle est la mission de Leonardo, qui a jusqu’à présent toujours réussi à s’en sortir dans des cas délicats. Et selon AS, le PSG va même tenter sa chance dans le dossier Luis Suarez. Poussé vers la sortie par le FC Barcelone, l’Uruguayen n’atterrira finalement pas à la Juventus Turin, en raison de problèmes administratifs, sachant que le club du Piémont a déjà atteint son quota de joueurs extra-communautaires. Résultat, le journal espagnol résume la situation du Pistolero a un simple choix : rester au FC Barcelone ou aller au PSG.

Luis Suarez sait qu’il pèse énormément sur les finances barcelonaises, et garder un joueur avec un salaire de 14 ME pour ensuite le laisser filer librement serait une très mauvaise affaire à ce niveau. Surtout que Ronald Koeman lui a bien fait comprendre qu’il ne comptait pas sur lui cette saison. C’est pourquoi le nom du PSG est sorti du chapeau. Cette opération n’est toutefois pas sans de nombreuses complications. Niveau salaire et montant du transfert, le Paris SG va clairement devoir mettre le paquet. Mais en dépit de ses mauvaises relations avec le FC Barcelone, un transfert peut aussi satisfaire les deux camps. Son arrivée risquerait de créer une concurrence assez incroyable en « 9 » avec soit Icardi, soit Suarez sur le banc à chaque match. Seule certitude, Suarez serait bien accueilli dans le vestiaire, où la colonie hispanisante ainsi que Neymar, son ancien coéquipier, l’apprécient.