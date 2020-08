PSG : Luis Suarez veut retrouver Neymar à Paris !

Dans : PSG.

À la recherche d’un nouvel avant-centre suite aux départs d’Edinson Cavani et d’Eric Maxim Choupo-Moting, le Paris Saint-Germain a des vues sur Luis Suarez.

Si le nom de Lionel Messi circule beaucoup du côté du club de la capitale française ces derniers jours, c’est un autre attaquant du Barça qui pourrait finir sa course au Parc des Princes. En effet, alors que le transfert de l’Argentin semble impossible, celui de Luis Suarez apparaît beaucoup plus probable en l’état actuel des choses. Selon les informations de TF1, l'international uruguayen se verrait même rejoindre Paris durant ce mercato estival. Poussé vers la sortie par Ronald Koeman, le buteur de 33 ans est en quête d’un nouveau club. Après six belles saisons au Barça, où il a notamment remporté la Ligue des Champions 2015, Suarez veut rejouer aux côtés de Neymar.

Depuis la semaine dernière, les deux hommes, très amis depuis leur passage commun à Barcelone, discutent de l’éventualité de se retrouver à Paris, où le duo formerait une sacrée attaque avec Kylian Mbappé. Reste maintenant à connaître la position du PSG dans ce dossier. Car après avoir déboursé 50 millions d’euros pour lever l’option d’achat de Mauro Icardi en début de mercato, pas sûr que Paris balance les 25 ME demandés par le Barça pour racheter la dernière année de contrat de Suarez. D’autant plus que le compatriote de Cavani est un peu sur le déclin au niveau physique. Affaire à suivre tout de même, alors que la Juventus est aussi présente dans ce dossier.