PSG : Luis Fernandez atout secret pour recruter Ndombele au mercato !

Dans : PSG, Mercato, OL.

Jean-Michel Aulas l'a déjà dit, il ne fera pas obstacle à un transfert de Tanguy Ndombele au Paris Saint-Germain, du moins si son ami Nasser Al-Khelaifi lâche un gros paquet d'euros venus du Qatar. Et si l'on en croit Le Parisien, de son côté le PSG se donne toutes les chances afin de convaincre le milieu de terrain international de l'Olympique Lyonnais de rejoindre le club de la capitale lors du prochain mercato. Et c'est dans ce cadre que le retour concret de Luis Fernandez au sein de la structure parisienne aurait été dévoilé dans la semaine.

Quel est le rapport entre l'ancien joueur et entraîneur du Paris Saint-Germain et Tanguy Ndombele ? Le quotidien francilien le dévoile ce lundi : « Certains analysent le retour de Luis Fernandez au camp des Loges ce week-end (pour des missions auprès des jeunes), comme la volonté de se réconcilier avec une famille qui compte, l’un des fils de Luis étant aussi l’agent de Ndombele. » Grâce à cet atout, Antero Henrique, qui est à la manoeuvre dans le dossier du milieu de terrain international lyonnais, espère pouvoir trouver un accord rapide avec Tanguy Ndombele en attendant que Jean-Michel Aulas et Nasser Al-Khelaifi en fassent autant. Mais là, plus question d'amitié, il s'agira d'une affaire de gros sous.