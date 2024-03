PSG ‍: Luis Enrique maltraite Mbappé, Nasser Al-Khelaifi jubile

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Luis Enrique se montre moins conciliant avec Kylian Mbappé, l'ayant sorti prématurément sur les deux derniers matchs. Ce n'est pas Nasser Al-Khelaifi qui va dénoncer ces choix. Le président du PSG se veut ferme avec son futur ex-joueur.

Kylian Mbappé est passé d'intouchable à quasi paria au PSG. L'attaquant français a souvent influencé le recrutement, le dispositif tactique et même les changements en match au sein du club parisien. Il y a encore quelques semaines, il était impensable de le voir sortir très tôt pendant une rencontre même quand le PSG menait largement. Cependant, depuis qu'il a annoncé quitter le PSG cet été, Kylian Mbappé n'est plus traité de la même façon par Luis Enrique. Il a été sorti dès la 65e minute face à Rennes, à son grand désarroi. C'était pire vendredi soir à Monaco. Mbappé a été remplacé dès la mi-temps. Au vu du comportement de l'attaquant en deuxième mi-temps, téléphone à la main et en compagnie de sa mère en tribunes, ce coaching a écœuré Mbappé.

Nasser Al-Khelaifi ne fera « aucun cadeau » à Mbappé

Cependant, Luis Enrique reste droit dans ses bottes et assume ses décisions. Il veut déjà penser à « l’après-Mbappé » au PSG. Une stratégie logique en mai prochain, beaucoup moins actuellement alors que les Parisiens sont encore engagés en Ligue des champions et en coupe de France. Néanmoins, cette prise de risque n'inquiète pas la direction parisienne, bien au contraire.

🚨🔴🔵🇫🇷 #Ligue1 |



✅️ Au PSG, certains affirment/confirment que Mbappé a déjà signé au Real Madrid



⏪🗓️ En janvier, Nasser Al-Khelaïfi évoqué en privé qu'il ne ferait aucun cadeau à KM, confirmant ainsi la carte blanche laissée à Luis Enrique dans sa gestion actuelle



🏥… pic.twitter.com/EcyewJNvN2 — Santi Aouna (@Santi_J_FM) March 2, 2024

Selon les informations de Foot Mercato, Nasser Al-Khelaifi a indiqué en privé sa volonté « de ne faire aucun cadeau à Kylian Mbappé » d’ici la fin de la saison. Ce n'est pas étonnant puisque le président du PSG avait déjà mis à l'écart le joueur l'été dernier quand ce dernier refusait de prolonger son contrat. La tension entre Kylian Mbappé et le PSG risque de s'intensifier dans les prochaines semaines. Attention à ne pas aller trop loin du côté de Nasser Al-Khelaifi et de Luis Enrique pour ne pas gâcher ce qui reste une très bonne saison comptable pour le PSG.