Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Luis Enrique a lancé le choc entre le PSG et Arsenal de la façon la plus explosive possible avec la mise à l’écart d’Ousmane Dembélé. Un choix qui interroge Daniel Riolo sur la gestion du coach espagnol de son effectif.

Malgré un statut de joueur ultra-décisif depuis le début de la saison (4 buts, 4 passes décisives), Ousmane Dembélé ne sera pas du déplacement à Londres ce mardi pour affronter Arsenal. Et pour cause, l’attaquant du Paris Saint-Germain a été sorti du groupe par son entraîneur Luis Enrique. Le technicien espagnol a frappé fort en écartant celui qu’il considère pourtant comme un titulaire indiscutable sur le front de son attaque depuis plus d’un an, en raisons d’une discussion un peu musclée entre les deux hommes certes, mais qui n’a jamais dépassé les limites et durant laquelle Ousmane Dembélé n’a pas manqué de respect à son entraîneur.

Peu importe pour Luis Enrique, qui n’aime pas qu’un joueur lui tienne tête et conteste ses consignes ou ses remarques. Cette façon de faire déplait à une partie des supporters parisiens mais également aux observateurs et en premier lieu à Daniel Riolo. Très critique à l’égard de Luis Enrique depuis plusieurs mois, le journaliste de RMC a dit tout le mal qu’il pensait de la gestion de l’ancien sélectionneur de l’Espagne dans l’After Foot.

« L’année dernière, j’avais dit que Luis Enrique n’était pas fan de Dembélé et que s’il y avait eu un moyen de le faire partir, il le ferait… Dembélé n’est pas vraiment un joueur type Luis Enrique et ça ne le sera jamais. Quand Dembélé rate quelque chose, il suffit de regarder la tronche de Luis Enrique. Ce n’est pas la tronche d’un entraîneur qui applaudit ou qui encourage son joueur, c’est la tronche d’un entraîneur qui est désolé, navré, saoulé par ce genre de ratés. Le jeu de Dembélé ne correspond pas à son football. Luis Enrique, c’est un dictateur. Il aime que les choses soient carrées d’une certaine façon » a d’abord lancé Daniel Riolo au sujet de Luis Enrique avant de poursuivre.

Daniel Riolo se lâche sur Luis Enrique

« Il a une vision, c’est un dogmatique. Dembélé n’entre pas dans la case des joueurs qu’il kiffe. Luis Enrique veut un effectif avec ses pions, qu’ils soient bien avec lui. Pour lui, les joueurs ne sont que des pions. Il n’y a pas d’humains face à lui, ce sont des pions. L’embrouille avec Dembélé va durer, parce que ça laissera des traces car avec Luis Enrique, il n’y a pas une tête qui doit dépasser » a prévenu Daniel Riolo, inquiet pour la suite des évènements, car le journaliste est convaincu que cette affaire ne restera pas sans conséquences au Paris Saint-Germain. Il faut dire que selon L’Equipe, plusieurs coéquipiers d’Ousmane Dembélé ont été choqués par cette mise à l’écart brutale, d’autant que la raison ne justifiait pas forcément une telle sanction selon plusieurs joueurs.