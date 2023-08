PSG ‍: Luis Enrique la serpillère de Doha, les joueurs sous le choc

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Luis Enrique a été obligé d'annoncer à quatre joueurs, dont Neymar et Verratti, que le PSG ne comptait plus sur eux. Incroyable aux yeux du vestiaire parisien, pour qui l'entraineur espagnol subit les décisions venues d'en-haut sans broncher.

Le coup de balai énorme qui se prépare au Paris SG laisse tous les observateurs pantois. Après avoir laissé filer Lionel Messi, Kylian Mbappé est privé de football pour être transféré ou prolongé, tandis que Neymar est à son tour poussé vers la sortie, alors qu’on pensait qu’il serait la seule star à survivre à cet été fou. Mais le Brésilien est prié de se trouver une porte de sortie, et son absence à l’entrainement ce mardi était également un signe en ce sens. Lors d’une réunion où se trouvaient Luis Campos et Luis Enrique, d’autres joueurs se sont vus indiquer la porte ce mercredi, à savoir Juan Bernat, Marco Verratti, Hugo Ekitike, en plus du Brésilien.

Luis Enrique fait le sale boulot

Une situation instable alors que le championnat va reprendre ce samedi, et que l’entraineur espagnol n’a absolument aucune idée des joueurs qu’il va pouvoir utiliser avec cette vague de départs qui est désormais attendue. Neymar et Verratti sont toujours dans le groupe, mais ont-ils encore la tête au terrain et à leur club actuel ? Et même la position de Luis Enrique serait largement remise en cause. En effet, le technicien du PSG ne voulait pas que son club mette à l’écart Kylian Mbappé au mois de juillet, et il n’a pas été entendu. De même, il avait affirmé, lors d’une de ses rares prises de parole, qu’il comptait bien évidemment sur Neymar cette saison, tout comme pour Verratti. Et là, il a du annoncer à ces deux joueurs qu’ils devaient partir.

Selon L’Equipe, c’est à contre-coeur que l’Espagnol s’est plié à cet exercice, alors que le vestiaire ne comprend plus grand chose à cette situation. Luis Enrique passe surtout pour celui qui fait passer les ordres venus, selon L’Equipe, de très haut, c’est à dire de Doha. Pour les proches de Neymar et de Verratti, l’ancien coach du FC Barcelone est totalement coincé entre ses volontés sportives et celles de ses dirigeants de tout balayer dans l’effectif. Luis Enrique va certainement retrouver le sourire dans les prochaines heures avec la signature d’Ousmane Dembélé, mais malgré cela, il doit tout de même se demander dans quel club il a mis les pieds vu ce qu’il se passe ces dernières semaines au Paris SG.