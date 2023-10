PSG ‍: Luis Enrique gifle ceux qui touchent à Dembélé

Dans : PSG.

Recrue star du PSG cet été en provenance du Barça pour 50 millions d’euros, Ousmane Dembélé est pour l’instant une déception.

Une passe décisive et zéro but, les statistiques d’Ousmane Dembélé au Paris Saint-Germain sont faméliques depuis le début de la saison. L’international français a pourtant fait l’objet d’un gros transfert en provenance du FC Barcelone et de gros espoirs ont été placés en lui afin d’assurer la succession des créateurs du jeu parisiens, à savoir Lionel Messi et Neymar, lesquels ont filé aux Etats-Unis et en Arabie Saoudite. Titulaire indiscutable aux yeux de Luis Enrique sur le couloir droit de l’attaque parisienne, Ousmane Dembélé est pour l’instant un flop. Son manque de confiance est criant et se retranscris également dans ses prestations en Equipe de France, où il n’a pas brillé face à l’Ecosse la semaine dernière.

Malgré cela, le virevoltant attaquant du Paris SG garde la confiance de ses entraîneurs : Xavi à Barcelone, Didier Deschamps en Equipe de France ou encore Luis Enrique à Paris. « Avec Kylian Mbappé, Lucas Hernandez, Warren Zaïre-Emery et Manuel Ugarte, Ousmane Dembélé est l’un des premiers noms que couche avec certitude Luis Enrique au moment de sa composition d’équipe » écrit Le Parisien dans son édition du jour à l’occasion d’un papier consacré au paradoxe Ousmane Dembélé. Malgré son déchet et son manque d’efficacité, Dembélé est indispensable car « il offre un registre différent des autres attaquants, libérant des espaces pour les autres, déstabilisant son vis-à-vis et souvent l’ensemble de la défense ».

Dembélé, indispensable malgré tout au PSG

Autrement dit, Luis Enrique ne peut s’en passer et si Achraf Hakimi brille à ce point depuis le début de la saison, c’est en partie grâce aux déplacements et aux efforts fournis par Ousmane Dembélé. En attendant que les buts et les passes décisives arrivent, l’international tricolore garde donc la confiance de son entraîneur. « Il peut rater des occasions mais il a la bonne attitude. Il peut s’améliorer, oui, mais je suis amoureux de son jeu. Je n’ai aucune préoccupation à son sujet » soulignait d’ailleurs Luis Enrique au sujet de Dembélé ce week-end. L’international français peut savourer, malgré une adaptation délicate au PSG, il garde une confiance intacte de la part de son entraîneur.