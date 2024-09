PSG ‍: Luis Enrique fixe une condition pour baisser son salaire

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Movistar continue de publier au compte goûte des extraits de l’interview réalisée avec Luis Enrique et dans celle-ci, l’entraîneur du PSG enchaîne les punchlines… y compris sur son salaire et sur ses obligations médiatiques.

La chaîne espagnole Movistar a réalisé un joli coup en obtenant une interview exclusive de Luis Enrique. L’entraîneur du Paris Saint-Germain se fait rare dans les médias, en dehors des conférences de presses obligatoires et par conséquent, ses propos sont scrutés de près. Lors d’un premier extrait diffusé en début de semaine par Movistar, Luis Enrique a rendu un hommage inattendu à Kylian Mbappé, un « homme et un joueur merveilleux ». Des déclarations osées de la part du technicien espagnol au vu du contexte puisque le PSG et Kylian Mbappé sont actuellement en pleine bataille juridique. Un second extrait de cette longue interview a été publiée et cette fois, Luis Enrique parle… argent.

PSG : Ce match horrible qui a traumatisé Luis Enrique https://t.co/aAJ8aDzHen — Foot01.com (@Foot01_com) September 24, 2024

Une fois de plus, l’ancien sélectionneur de la Roja joue la carte de la provocation en expliquant sans langue de bois que les obligations médiatiques sont une vraie épreuve pour lui et qu’il accepterait avec grand plaisir de diminuer son salaire si en échange, il pouvait être exempté d’interview et de conférence de presse. « Si on me proposait de réduire mon salaire de 25 % pour ne plus avoir à parler aux médias, je le ferais » a lâché Luis Enrique dans une phrase choc qui ne plaira sans doute pas aux journalistes français.

Luis Enrique enchaîne les punchlines

Dans un autre extrait, le coach du PSG revient sur les conditions de son arrivée à Paris et explique notamment qu’il y a encore deux ans, sa signature dans la capitale française n’aurait pas été possible. « Je n’aurais pas entraîné le PSG avec Messi, Neymar et Mbappé. Si seulement, l’équipe avec les meilleurs joueurs du monde remportait toujours les titres, Paris aurait huit Ligue des Champions et à la place… il n’en a aucune » a lancé « Lucho », qui est plutôt un adepte d’un effectif sans star. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard s’il a supplié ses dirigeants de ne pas recruter de joueur phare pour remplacer Mbappé, là où bon nombre d’entraîneurs auraient fait l’inverse en faisant des pieds et des mains pour récupérer les plus grandes stars afin de compenser le départ du capitaine de la France au Real Madrid.