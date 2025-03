Le PSG violemment attaqué en Angleterre

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Manchester City passe totalement à côté de sa saison et voudra envoyer un message fort l'été prochain lors du marché des transferts. Deux joueurs du PSG plaisent particulièrement aux dirigeants du club mancunien au moment où Paris est à Liverpool.

Manchester City avait commencé la saison avec des ambitions énormes. Mais voilà, la longue blessure de Rodri a changé beaucoup de choses pour les hommes de Pep Guardiola. Ces derniers n'ont pas fait long feu en Ligue des champions et sont totalement décrochés dans la course au titre en Premier League. L'été prochain lors du marché des transferts, les supporters de City attendront beaucoup de leur équipe. C'est aussi le cas de Pep Guardiola, qui a déjà des noms en tête pour se renforcer. Parmi eux : Joao Neves et Bradley Barcola, tous deux buteurs face à Manchester City il y a quelques semaines en Ligue des champions.

Manchester City craque sur deux prodiges du PSG, c'est confirmé

Selon les informations de Esteemed Kompany, les champions d'Angleterre en titre adorent en effet le profil des deux cracks parisiens. Manchester City est bien décidé à frapper fort mais aussi à apporter de la qualité à son effectif. Neves et Barcola ont été récemment supervisés par des scouts anglais, qui ont validé leur profil. Mais voilà, le PSG ne compte pas du tout vendre le Portugais et le Français. L'idée est même de construire avec eux pendant encore de nombreuses années. A moins d'offres XXL, et encore, difficile d'imaginer Joao Neves ou encore Bradley Barcola quitter le club de la capitale. Mais nul doute que l'intérêt de Manchester City les flattera et les poussera à progresser encore plus. Ce mardi soir à Liverpool en huitième retour de la Ligue des champions, ils devront encore impressionner pour permettre au PSG d'éliminer Liverpool. La tâche s'annonce compliquée, mais tout reste ouvert pour les Franciliens.