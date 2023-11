PSG ‍: Luis Enrique fait rire Deschamps et Mbappé

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Après Reims-PSG, Luis Enrique a fait parler de lui en critiquant l'apport de Kylian Mbappé malgré le triplé de ce dernier. Des paroles pas forcément approuvées par Didier Deschamps. Le sélectionneur en a plaisanté après France-Gibraltar, sous le regard hilare de Mbappé.

Avec le nombre impressionnant de buts qu'il marque, Kylian Mbappé n'est pas facile à critiquer. C'est pourtant l'exploit réalisé par Luis Enrique lors du dernier match du PSG à Reims. Alors que les Parisiens ont gagné le match 3-0 sur un triplé de Kylian Mbappé, l'entraîneur espagnol a préféré pointer les errements collectifs de son attaquant. Une sortie étonnante voire scandaleuse pour certains observateurs. Ces derniers estiment que le PSG doit beaucoup à son joueur star depuis le début de saison. Il est vrai que Mbappé a marqué 15 buts en 15 matchs officiels cette saison. Didier Deschamps a donné un petit aperçu de son avis personnel.

Deschamps n'a rien à reprocher à Mbappé

Depuis une semaine et le début du rassemblement, le sélectionneur français n'a pas voulu critiquer officiellement la sortie de Luis Enrique. Néanmoins, il a laissé suggérer qu'il n'aurait pas imité son collègue espagnol. « Dans le management, il y a différentes choses. Chacun fait comme il le sent. Moi, je sais que mes joueurs savent ce que j’attends d’eux. Parler aux joueurs en passant par les médias… chacun fait comme il le sent sur le moment », a t-il indiqué devant la presse. Il en a remis une petite couche au micro de TF1 après France-Gibraltar et le triplé de son attaquant vedette.

-"Un triplé, les félicitations de l'entraîneur ?"

-"Non j'attends beaucoup plus de lui vraiment !" 😂



L'échange entre Didier Deschamps et Kylian Mbappé dans l'Après-Match. pic.twitter.com/WfKuNEMm68 — TF1 (@TF1) November 18, 2023

De bonne humeur après le succès 14-0 des Bleus, Deschamps a tourné en dérision la sortie de Luis Enrique. Alors que Bixente Lizarazu lui demandait « un triplé, les félicitations de l'entraîneur ? », Deschamps a répondu avec ironie « Non, j'attends beaucoup plus de lui ». Une phrase qui a fait rire aux éclats Kylian Mbappé. De quoi prouver que Didier Deschamps n'a aucun problème avec l'attitude de Kylian Mbappé sur le terrain. Il l'a d'ailleurs confirmé devant la presse un peu plus tard, en louant « l’implication sur le terrain et dans son rôle de capitaine » de Mbappé. Le PSG et l'Equipe de France c'est vraiment deux salles, deux ambiances...