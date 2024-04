PSG ‍: Luis Enrique coupable, Bertrand Latour dévoile ses 5 boulettes

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Luis Enrique est au cœur des critiques au lendemain de la défaite du PSG contre Barcelone (2-3), un match pour lequel l’entraîneur espagnol avait de nouveau réservé quelques surprises dans son onze de départ.

Trouver à l’avance une composition d’équipe du Paris Saint-Germain est quasiment mission impossible cette saison avec Luis Enrique. Une nouvelle fois, l’entraîneur espagnol de 53 ans a surpris tout le monde mercredi soir, une heure avant le quart de finale aller de la Ligue des Champions, avec un onze de départ surprenant. Annoncé titulaire par l’ensemble des médias, Warren Zaïre-Emery a finalement pris place sur le banc, et Marco Asensio a lui débuté, faisant reculer Kang-in Lee dans le milieu de terrain. Un choix qui n’a pas (du tout) été payant de la part de Luis Enrique, à tel point que l’ancien attaquant du Real Madrid est sorti dès la mi-temps.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

Au-delà de ce choix, les hésitations de l’entraîneur du PSG dans le secteur défensif, avec Marquinhos puis Lucas Hernandez au poste de latéral droit, ont également été préjudiciables au champion de France en titre. Autant d’éléments qui poussent Bertrand Latour à faire de Luis Enrique le responsable n°1 de la déroute parisienne contre Barcelone, mercredi au Parc des Princes en quart de finale aller de la Ligue des Champions. « Pour moi, la mission d’un entraîneur, c’est de mettre ses joueurs dans les meilleures dispositions, ou tout du moins le plus possible. L’équation à résoudre pour lui, c’est qu’il n’avait pas d’arrière droit car le titulaire est suspendu et le remplaçant ne peut pas jouer car il a pris un pète au casque » a lancé Bertrand Latour au micro de la Chaîne L'Equipe après PSG-Barça, avant de poursuivre.

Bertrand Latour fustige les choix de Luis Enrique

« On a donc Marquinhos qui joue latéral droit, mais il n’y a pas joué de toute l’année. Cela n’a jamais fait partie des options privilégiées lorsque Hakimi n’était pas là, c’est un premier choix discutable. Lucas Hernandez joue à un poste qui n’est pas le sien, que ce soit axe droit ou latéral droit. Beraldo, c’est trop tôt pour le lancer dans ces matchs-là, il n’est pas adapté. Et pour ce qui est de Lee, ce n’est jamais un titulaire indiscutable du PSG, sans compter Asensio qui est inventé attaquant alors que cela n’en est pas un. Pour moi, on est déjà à plusieurs joueurs qui ne sont pas mis dans les meilleures dispositions, une moitié d’équipe ! » a conclu Bertrand Latour, pour qui les changements permanents de Luis Enrique sont clairement nuisibles au Paris Saint-Germain, encore plus dans une affiche de ce niveau face au FC Barcelone en Ligue des Champions. Un avis qui rejoint celui de nombreux observateurs et notamment de Daniel Riolo, pas tendre avec l’entraîneur parisien depuis plusieurs semaines.