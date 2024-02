PSG ‍: Luis Enrique balaye cette folle rumeur sur Mbappé

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Seulement quelques jours après avoir annoncé à ses dirigeants son départ du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a démarré sur le banc face au FC Nantes. Luis Enrique assure qu'il n'a eu aucune consigne.

Buteur face à la Real Sociedad en début de semaine, lors du match aller des 1/8e de finale de la Ligue des Champions, Kylian Mbappé a récidivé contre les Nantais en Ligue 1. Mais cette fois, il a commencé la rencontre sur le banc, visage fermé. À l'annonce de la composition d'équipe du PSG, sans le champion du monde, la question s'est posée si ce n'était pas une volonté de la part des dirigeants parisiens de punir l'attaquant de 25 ans pour son choix de ne pas prolonger. Interrogé sur la situation de son buteur en conférence de presse, après le 16e succès de la saison de Paris en championnat cette saison, Luis Enrique a assuré n'avoir reçu aucune consigne concernant Mbappé et que sa mise sur le banc était uniquement pour faire un turnover et le préserver physiquement pour les prochaines échéances.

Un départ acté, un statut inchangé pour Mbappé

« C’est à la fois très simple et très compliqué à expliquer. Nous avons joué un match de Champions League il y a quasiment deux jours, et par rapport à l’énergie nécessaire pour être compétitif je pensais qu’il était bien de donner du temps de jeu à ceux qui n’avaient pas joué le dernier match » a avoué le technicien espagnol, qui pourra compter sur l'excellente forme de Kylian Mbappé jusqu'à la fin de la saison, avant un probable départ au Real Madrid. L'ancien joueur de l'AS Monaco n'a pas encore communiqué sa décision officiellement à ses supporters, mais Luis Enrique est bien au courant et devra composer avec pendant encore quelques mois. Toutefois, aucune sanction ne sera prise, ni une mesure drastique à l'encontre du joueur, qui partira simplement et librement du PSG, dès la fin de son contrat.