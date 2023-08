PSG ‍: Luis Enrique au bord de la crise de nerfs, c’est fini

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Après un énorme coup de chaud pendant le mois de juillet, Luis Enrique est doublement soulagé. S'il attend encore de belles surprises pour la fin du mercato, la première victoire face à Lens et surtout le retour de Kylian Mbappé ont sauvé l'entraineur du PSG de la déprime.

L’été n’est pas fini, que ce soit pour les derniers vacanciers ou en ce qui concerne le marché des transferts, mais le PSG peut déjà se dire qu’il a eu très chaud. Même si rien n’est encore gravé dans le marbre, Kylian Mbappé est désormais bien parti pour rester une saison de plus à Paris, alors que c’était loin d’être gagné au mois de juillet, quand le bras de fer au sujet de sa situation contractuelle avait débouché sur son exclusion du groupe pour la tournée en Asie, avec tout que cela implique au niveau symbolique et même commercial. Le PSG a ainsi débuté sa saison sans son meilleur joueur de ces dernières années, et l’a payé avec deux matchs nuls contre Lorient et Toulouse, où il était enfin entré en jeu.

Luis Enrique a mal vécu son début d'été

Le bras de fer n’est pas totalement terminé, tant la situation pourrait à nouveau se tendre si jamais le clan Mbappé ne s’ouvrait pas plus que cela à une prolongation, mais le football a tout de même repris le dessus, et il aurait été un beau gâchis pour le Paris SG de se passer de son champion du monde tricolore. Pour Luis Enrique, cela aurait même été une catastrophe. Le quotidien Sport en Espagne se penche sur l’état psychologique de l’ancien sélectionneur de la Roja, et c’est peu dire que « Lucho » a mal vécu son arrivée à Paris, avec des problèmes qui s’accumulent d’entrée de jeu. Un mercato à l’arrêt après des débuts flamboyants, le départ fracassant de Neymar et celui à venir de Marco Verratti et la brouille avec Mbappé ont plombé sa préparation. Au point que l’ancien coach du Barça se serait même posé des questions, non pas sur son avenir immédiat, mais bien sur l’endroit où il avait posé les pieds.

Mais Sport affirme que, depuis que Mbappé est revenu dans le groupe, en plus de la signature d’Ousmane Dembélé, le sourire est revenu chez lui comme pour la majeure partie de l’effectif. Le soulagement est très perceptible chez l’entraineur espagnol, qui ne voyait vraiment pas comment il allait faire si jamais Mbappé avait dû quitter le PSG. Son retour en pleine forme et son doublé face à Lens ont permis de remettre le champion de France sur de bons rails, et Luis Enrique est désormais persuadé d’être à la tête d’un projet ambitieux dès cette saison.

Toutefois, l’Espagnol attend encore une chose de ses dirigeants : une belle fin de mercato. Alors que plusieurs joueurs sont pistés, les arrivées de Bradley Barcola et surtout de Randal Kolo-Muani sont espérées. Elles le sont visiblement autant par Kylian Mbappé, qui a validé de longue date ces deux profils, que par Luis Enrique, qui veut avoir un large choix sur le banc. Cela même si Sport le précise bien, la meilleure recrue de ce mois d’août reste le fait que l’ancien monégasque reste au PSG cette saison.