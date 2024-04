PSG ‍: Luis Enrique a pris une grosse claque, il a enfin compris

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG jouera très gros ce mardi soir en Ligue des champions face au Barça. Luis Enrique devrait revenir à une composition plus traditionnelle selon les derniers échos.

A Paris, la tension commence à monter. Le PSG va devoir remonter un retard d'un but face au Barça pour espérer se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des champions mardi soir. Rien d'insurmontable sur le papier même si les hommes de Luis Enrique devront changer pas mal de choses par rapport à ce qu'ils ont montré au Parc des Princes. Idem pour l'entraineur espagnol du PSG, qui avait surpris par certains de ses choix. Avec la défaite en toile de fond, une pluie de critique s'était abattue sur "Lucho", qui est certes habitué à cela, mais n'avait pas grand chose à répondre à ces attaques. La preuve, son aveu était perceptible en faisant déjà des changements à la mi-temps de ce match remporté par le Barça de Xavi.

D'ailleurs, pour tenter d'aller se qualifier à Barcelone, les fans et observateurs veulent une équipe plus traditionnelle pour le Paris Saint-Germain. Cela tombe bien, Luis Enrique aurait compris le message et devrait repartir avec un 11 de départ qui permettra notamment de mieux mettre Kylian Mbappé en lumière.

Luis Enrique, un retour à du Classique et un suspense en attaque ?

La composition probable du PSG pour le quart de finale retour de Ligue des champions contre le FC Barcelone, mardi prochain. ⬇️⚽️ pic.twitter.com/DpXmjbRo6r — Téléfoot (@telefoot_TF1) April 14, 2024

Selon les informations de la presse spécialisée ces dernières heures, Luis Enrique devrait faire des choix forts contre les Catalans. Avec le retour d'Achraf Hakimi en défense, Lucas Beraldo devrait démarrer sur le banc. La charnière centrale serait composée de Marquinhos et de Lucas Hernandez. Au milieu de terrain, exit Lee Kang-In, en grande difficulté lors du match aller. Warren Zaïre-Emery reviendrait dans le onze avec Fabian Ruiz et Vitinha. Enfin, concernant l'attaque, Marco Asensio ne sera très certainement pas reconduit. Reste à savoir quelle attaque sera alors mise en place. Pour Le Parisien, Bradley Barcola est attendu comme titulaire. Téléfoot parle de son côté de Gonçalo Ramos. Il reste encore quelques heures à Luis Enrique pour faire ses choix. Mais l'erreur ne sera plus permise, sous peine de sortir en quarts de finale de cette édition de la Ligue des champions et donner d'immenses regrets au vu du tableau ouvert pour les joueurs de la capitale française.