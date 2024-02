PSG ‍: Luis Enrique a choqué son vestiaire

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Loin d’être rassurant pour ses débuts avec le Paris Saint-Germain, Lucas Beraldo a quand même gagné les faveurs de Luis Enrique. L’entraîneur parisien l’a titularisé contre la Real Sociedad (2-0) mercredi en Ligue des Champions. Un choix étonnant, y compris pour le principal intéressé et ses coéquipiers.

Avec Luis Enrique, on peut difficilement parler de compo probable. L’entraîneur du Paris Saint-Germain prend un malin plaisir à surprendre tout le monde avec des choix inattendus. Mercredi soir, l’Espagnol a encore pris les observateurs à contre-pied au poste de latéral gauche. La paire composée de Marquinhos et de Danilo Pereira ayant été choisie dans l’axe, il semblait logique de voir le polyvalent Lucas Hernandez occuper le couloir face à la Real Sociedad.

😍 La joie de Lucas Beraldo d’entendre l’hymne de la Ligue des Champions !



🥲 C’est magnifique, un rêve de gosse réalisé.



📹 @t7psg pic.twitter.com/jNb472oakX — Media Parisien (@MediaParisien) February 16, 2024

L’international français a régulièrement tenu ce rôle et a souvent rendu d’excellentes copies. Mais Luis Enrique, fidèle à lui-même, a tenté le pari Lucas Beraldo. Il est vrai que le défenseur central arrivé cet hiver possède également cette polyvalence. Mais le moins que l’on puisse dire, c’est que le Brésilien n’a pas rassuré à ce poste lors de ses différentes apparitions. Résultat, Lucas Beraldo a logiquement déçu pendant ce huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Ce n’est pas non plus une surprise en interne. Car selon les informations du quotidien Le Parisien, le choix de Luis Enrique a étonné ses joueurs.

Beraldo lui-même ne s'y attendait pas

Même le principal intéressé ne s’attendait pas à débuter cette rencontre à la place de Lucas Hernandez, d’abord annoncé blessé. « Non, il n'y avait aucun problème physique pour Hernandez, a corrigé le technicien après le match, avant de s'en prendre à l'auteur de la question. Pourquoi ce choix ? C'est comme un journaliste : pourquoi tu poses des questions ? Car tu es un journaliste. Moi, je décide des joueurs et des compositions, je suis entraîneur et c'est mon travail. J'aligne les 11 joueurs que je considère les meilleurs pour débuter un match. Si on me demande de recommencer, je vais choisir les mêmes joueurs. » Obstiné, Luis Enrique en est bien capable.