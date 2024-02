PSG ‍: Luis Enrique a carte blanche pour taper sur Mbappé

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Dimanche contre Rennes, Luis Enrique a surpris tout le monde en sortant Kylian Mbappé dès l’heure de jeu alors que le PSG perdait 1-0. Un choix salué par Benoît Trémoulinas sur la Chaîne L’Equipe.

Personne n’est indispensable au Paris Saint-Germain, pas même Kylian Mbappé. C’est le message envoyé par Luis Enrique dimanche après la sortie dès l’heure de jeu du vice-capitaine parisien au profit de Gonçalo Ramos… buteur dans le temps additionnel pour permettre au club de la capitale d’arracher le match nul. Remplaçant à Nantes lors du match précédent, Kylian Mbappé est désormais logé à la même enseigne que les autres joueurs. « Nous devons apprendre à jouer sans lui » a notamment lancé Luis Enrique après le match nul contre Rennes, faisant référence au départ à venir de KM7 à la fin de la saison.

Sur l’antenne de la Chaîne L’Equipe, Benoît Trémoulinas a applaudi Luis Enrique des deux mains en ajoutant que selon lui, le coach du PSG sera prêt à sortir Kylian Mbappé dans des matchs plus importants y compris en Ligue des Champions s’il estime que cela peut être profitable à l’équipe. L’ancien défenseur de l’Equipe de France a par ailleurs lâché une phrase intéressante sur la liberté de Luis Enrique dans ses choix en sous-entendant que le coach espagnol avait des consignes pour ne pas faire sortir Mbappé lorsque le club parisien espérait encore le prolonger. Ce qui n’est plus le cas depuis l’annonce de son départ à Nasser Al-Khelaïfi.

Trémoulinas valide la méthode Luis Enrique avec Mbappé

« Moi, ça ne me choque pas que Luis Enrique ait sorti Kylian Mbappé, absolument pas. Pourquoi ? Parce qu’il n’a pas été bon. Quand il est sorti, le PSG perdait 1-0 et son remplaçant a égalisé. Il a fait un choix de coach, que ça plaise ou non à Mbappé, il a fait son choix de partir au Real Madrid. Auparavant, Luis Enrique avait sans doute des consignes pour faire jouer Mbappé car le club essayait encore de le prolonger. Maintenant que le joueur a fait son choix, Luis Enrique a toutes les cartes et connaissant un peu ce coach, il n’aura aucune pitié. En Ligue des Champions, il sera aussi capable de le sortir et je pense qu’il le fera. Face à Nantes il le met sur le banc, contre Rennes il le fait sortir, ça commence là. C’est un coach de très haut niveau, si Mbappé est exceptionnel, il le laissera. Mais s’il est moins bien, qu’il a du mal dans ses courses, il le sortira sans aucun problème » a lancé l’ancien défenseur des Girondins de Bordeaux, plutôt fan du coaching de Luis Enrique et du leadership du coach parisien. La question est maintenant de voir si le coach du PSG aura le cran de sortir sa star dans un match crucial en Ligue des Champions, notamment si le PSG est mené au score.