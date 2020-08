PSG : Pierre Ménès salue le Dieu Neymar

Dans : PSG.

Dans la foulée de la qualification du PSG pour les demi-finales de la Ligue des champions, Pierre Ménès a tenu à saluer la performance d'un incroyable Neymar.

Neymar a logiquement été désigné joueur du match à l'occasion du quart de finale entre le PSG et l'Atalanta, alors que la star brésilienne du Paris Saint-Germain a croqué quelques énormes occasions en première période, ce qui ne lui ressemble pas beaucoup. Mais l’attaquant de Paris a probablement livré l’un de ses meilleurs matchs en se montrant omniprésent pendant toute la durée de la rencontre et pas seulement durant le dernier quart d’heure. Pour Pierre Ménès, même si la maladresse de Neymar face au but est incroyable, pour le reste l’ancien barcelonais mérite un énorme hommage tant il a tenu Paris à bout de bras. Sans lui, Pierre Ménès est persuadé que le PSG passait à la trappe face au club italien.

Et le consultant de Canal+ d’évoquer, sur son blog, le cas Neymar. « Ce match aurait pu être très différent si Neymar avait remporté son face-à-face avec Sportiello en début de rencontre, mais le Brésilien s’est trompé entre plat du pied et piqué. Maintenant, il faut aussi voir que sur l’action, il part de son camp. En fait, Neymar a tout bien fait dans ce match, sauf le dernier geste. Il a mis les défenseurs de Bergame au supplice, les obligeant à accumuler les fautes sur lui, tout en ratant des choses qui ne sont pas de son niveau. Mais à l’arrivée, c’est lui qui donne le ballon à Marquinhos sur l’égalisation et c’est encore lui qui décale Mbappé sur le but victorieux de Choupo-Moting. « Ney » a donc répondu présent et on ne peut pas en dire autant de pas mal de ses coéquipiers », lance un Pierre Ménès, épaté par Neymar et moins par d'autres jours, notamment Mauro Icardi dont la prestation face à l'Atalanta a été consternante.