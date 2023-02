PSG : Luis Campos viré, ils exigent des têtes !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Moins d'un an après sa venue au Paris Saint-Germain, Luis Campos est de plus en plus contesté. Et la gestion du mercato d'hiver est un motif de colère pour les supporters du PSG.

Conseiller football de Nasser Al-Khelaifi, Luis Campos était censé ramener de la sérénité dans la gestion des transferts au PSG, mais quelques mois après cette nomination, le doute s’installe dans les tribunes du Parc des Princes et sur les réseaux sociaux. En octobre dernier, le quotidien sportif affirmait qu’entre Campos et Al-Khelaifi ce n’était pas le grand amour, le président parisien ayant été contraint par l’Emir d’accepter la présence de l’ancien dirigeant du LOSC au PSG, alors qu’il avait eu des mots avec ce dernier à l’époque. Mais à priori, la venue de Luis Campos à Paris était l’une des conditions pour que Kylian Mbappé prolonge avec le club de la capitale, ce dernier connaissant Campos depuis son passage à Monaco. Cependant, le mercato d’hiver a fait grimper la colère au sein des supporters parisiens, lesquels se demandent à quoi joue celui qui est également dirigeant au Celta Vigo et sont de plus en plus nombreux ceux qui espèrent son départ.

Luis Campos contesté au PSG

Le @PSG_inside est heureux d'annoncer l'arrivée de Luis Campos en tant que Conseiller Football à compter de ce jour. ❤️💙 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 10, 2022

Ce mercredi, les méthodes de Luis Campos sont d’autant plus critiquées que Milan Skriniar, qui était désigné comme la priorité des priorités lors du mercato d’hiver, restera à l’Inter jusqu’en juin prochain et devait rejoindre le Paris Saint-Germain, mais seulement la saison prochaine. Même si le compte @EspoirsduFootball tient à défendre le conseiller sportif du PSG, cela passe mal : « Luis Campos est unanimement reconnu par tous les recruteurs du monde comme l'un des meilleurs d'entre eux. Il est admiré et copié par tous ses confrères, mais depuis quelques jours, des personnes sont persuadées que c'est un tocard (…) Je maintiens que Luis Campos est un recruteur hors norme. Peut-être que si ça ne fonctionne pas à Paris, le problème est ailleurs non ? Un peu comme tous les entraîneurs qui se sont succédés et "échouent" depuis 10 ans ! » Pas de quoi convaincre les fans des champions de France, qui voient eux en Campos un dirigeant qui se partage entre deux clubs et ne fait pas bien le boulot en ce qui concerne le Paris Saint-Germain.

Même @LinoTreize, dont le coeur bat pour l’OM, rejoint l’avis des fans parisiens concernant Luis Campos : « Et s’ils avaient raison en fait ? Respect Campos, mais faut arrêter de croire qu’on peut se ranger derrière une belle carrière. Il fait de la merde à Paris avec sa double casquette, mais les supporters ne doivent rien dire, car le gars a un bon CV ? Non ça marche pas comme ça. ». Journaliste pour SoFoot et supporter parisien, Mathieu Faure est lui plus caustique et préfère sourire des évènements du deadline day, notamment avec le dossier Ziyech : « Bilan du mercato de Luis Campos pour janvier. Départs : Sarabia, Navas, Kari. Arrivées : trois fois le mauvais document de Chelsea sur lequel un pénis était dessiné. »

Et sur Twitter, cela tape encore plus fort. « Luis Campos a réussi à faire plus grotesque que Henrique (et sa sieste) ou Leonardo. Notre direction est constituée de clowns incompétents. QSI au PSG, c'est voué à l’échec », « Vous la sentez venir l’interview de Luis Campos qui va rejeter la faute sur Chelsea pour justifier son abominable mercato ? Tout ça en ayant fait exactement pareil avec Antero Henrique 6 mois plus tôt. Sauf que là, personne n’est dupe. Enfin j’espère… », « Ça met 40-50M€ sur Carlos Soler et Fabian Ruiz et ça brade les jeunes les plus talentueux du centre à 4M€. Je déteste Luis Campos du plus profond de mon âme », « Luis Campos ne peut plus se cacher derrière Antero Henrique. Donc pour garder la face, Luis Campos (avec la complicité de Galtier et de la presse française) fait passer le message que Skriniar n’était pas une priorité pour cet hiver », « Aujourd'hui ce n'est pas le journaliste qui parle, mais le supporter. Je trouve ça inconcevable, la façon de travailler de Campos et de la direction parisienne. Aucun plan b , un directeur sportif qui travaille pour 2 clubs, un salaire à 6 chiffres, débordé sans rien faire 1/4 ». Nasser Al-Khelaifi ne doit plus se sentir seul concernant son opposition à Luis Campos, à l'heure où certains supporters évoquent la possibilité de monter au Camp des Loges pour faire entendre leur énorme colère.