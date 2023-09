PSG ‍: Luis Campos travaille comme un dingue… au Celta Vigo

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Luis Campos a-t-il le très recherché don d'ubiquité ? Le PSG et le Celta Vigo affirment tous les deux que le dirigeant portugais travaille comme un malade pour eux...

Le Paris Saint-Germain n’a pas chômé cet été en réalisant un mercato très ambitieux en terme de quantité et de qualité, pour compenser des départs majeurs comme Sergio Ramos, Lionel Messi, Marco Verratti et Neymar. Autant dire qu’avec plus de 10 recrues et de nombreuses pistes étudiées, toute la cellule de recrutement du PSG a été mise sur le pied de guerre. Luis Campos a été à pied d’oeuvre, même s’il a été révélé que dans de nombreux dossiers, c’est tout simplement Nasser Al-Khelaïfi qui s’est occupé du gros du travail, avant de confier le bouclage des affaires à son département spécialisé. Ce fut le cas notamment dans les transferts d’Ousmane Dembélé et Randal Kolo-Muani, où Luis Campos n’est quasiment pas intervenu. Néanmoins, l’activité importante du Paris SG agace visiblement du côté du Celta Vigo.

Luis Campos et ses journées de 40 heures

Le club galicien a aussi la particularité d’avoir Luis Campos comme conseiller du président, en charge du recrutement. Il faut dire que Nasser Al-Khelaïfi a défendu son dirigeant dans un entretien avec le journal portugais Record en affirmant qu’il avait bossé « 20 heures par jour » pour la réussite du mercato parisien, ce qui ne laisse pas beaucoup de temps aux transferts pour le Celta Vigo. Son adjoint dans le club galicien a tenu à rétablir la vérité. « Luis travaille constamment pour le Celta. Je peux vous montrer son téléphone portable, ses appels vidéo, les innombrables fois où il vient ici et passe la journée dans les bureaux et au téléphone. Je peux vous garantir que le club est satisfait de son travail, même si la finalisation des transferts n’est pas uniquement faite par Luis. Il est le conseiller du club et fait travailler sa société à notre service », a expliqué Juan Carlos Calero, coordinateur sportif du Celta Vigo et désireux de rappeler que Luis Campos ne négligeait pas son club au profit du PSG pendant l’été.