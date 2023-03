PSG : Luis Campos dos au mur, il sort ses jokers

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Réputé pour ses qualités de dénicheur de talents, Luis Campos n'a pas vraiment apporté cette réussite au PSG. Mais le dirigeant portugais ne manque pas d'idées, notamment puisées chez ses anciennes réussites.

Le PSG est bien obligé de le faire après sa récente défaite contre Rennes, il reste concentré sur sa fin de saison, avec le titre de champion de France à sécuriser. Pour ne pas vivre une saison blanche pour la première fois depuis dix ans, les dirigeants parisiens ont aussi comme nécessité de se tourner vers l'avenir. Et à l’heure actuelle, la principale préoccupation se nomme Lionel Messi. En fin de contrat en juin prochain, l’Argentin n’a pour l’instant pas donné son accord pour prolonger à Paris, sachant que le PSG lui propose une prolongation d’un an avec une baisse de salaire. Autant dire que Messi a une chance de partir cet été, surtout que le Barça rêve de faire revenir sa légende. Par conséquent, Paris se doit de penser à des alternatives pour compenser le possible départ de Messi. Et d’après les informations de Calciomercato, le PSG a notamment coché le nom de Rafael Leao.

Rafael Leao, le « Mbappé portugais » à Paris ?

Rien d’étonnant quand on sait que Luis Campos, conseiller sportif du président Nasser Al-Khelaifi, est un grand fan du Portugais. C’est d’ailleurs Campos qui avait fait venir le « Mbappé portugais » à Lille, où il s’est révélé avant de tout casser au Milan AC. Auteur d’une saison un peu moins brillante que la précédente, avec 9 buts et 10 passes décisives en 35 matchs, le joueur de 23 ans pourrait quitter Milan l’été prochain. En fin de contrat en 2024, l’ancien Dogue a rejeté toutes les propositions de prolongation. Donc si Milan ne veut pas le voir partir libre dans un peu plus d’un an, le club lombard va devoir le vendre lors du prochain mercato estival. À quel prix ? Si la clause libératoire de Leao est de 150 millions d'euros, son prix pourrait baisser à cause de sa situation contractuelle. Une aubaine sur laquelle le PSG pourrait sauter.

Luis Campos ressort ses anciennes pépites

En tout cas, Campos a déjà contacté l’attaquant milanais pour lui faire part de son intérêt pour la saison prochaine. Même si l’heure n’est pas encore aux négociations, Paris espère avoir une longueur d’avance sur ses concurrents dans ce dossier Leao, qui pourrait donc animer l’été parisien. De quoi confirmer la tendance de Luis Campos à se concentrer sur les anciennes pistes qui ont pu faire sa réputation, comme les rumeurs menant à Victor Osimhen, Sven Botman ou Bernardo Silva revenus ces derniers jours ont pu l'attester. Une façon de se rassurer pour le dirigeant du PSG, qui se sait attendu sur les prochaines recrues, son crédit ayant fondu comme neige au soleil avec ses choix de l'été dernier.