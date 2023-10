PSG ‍: Luis Campos a un chouchou pour faire oublier Kylian Mbappé

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Encore et toujours en fin de contrat du côté du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé continue de laisser planer le doute autour de son avenir. De quoi pousser Luis Campos à s’activer sur le marché des transferts.

Placé au centre du projet du club de la capitale française depuis les départs estivaux de Neymar et de Lionel Messi, Kylian Mbappé continue de mener le PSG à sa guise à propos de son contrat. Lié avec le club parisien jusqu’en juin prochain, l’attaquant de 28 ans est toujours envoyé du côté du Real Madrid. Malgré une bonne entente avec Luis Enrique et une équipe basée autour de lui, avec notamment les recrutements de Kolo Muani ou de Dembélé l’été dernier, l’international français n’a pas encore répondu favorablement aux offres de renouvellement envoyées par sa direction. Autant dire qu’il existe actuellement un risque de voir Mbappé quitter Paris dès l’été prochain de manière complètement gratuite. Le Paris SG et ses dirigeants l'ont bien compris.

Rafael Leao pour succéder à Mbappé ?

El PSG no pierde a Rafael Leao de vista https://t.co/GAgRFuz6iq — Fichajes.com (@Fichajes_futbol) October 26, 2023

Histoire d’éviter d’être pris au dépourvu lors du prochain mercato, la direction sportive du PSG pense déjà à l’après-Mbappé. Et selon La Gazzetta dello Sport, la cible prioritaire de Luis Campos pour l’été prochain en cas de départ de Mbappé serait Rafael Leao. À la recherche d’alternatives crédibles pour compenser l’éventuelle perte inestimable de Mbappé, le recruteur portugais envisage de faire venir son compatriote de 24 ans. Lié avec le Milan AC jusqu’en 2028, l’ancien attaquant de Lille, où Campos l’avait d’ailleurs recruté en le prénommant le « Mbappé portugais », pourrait donc revenir en L1. Mais rien n’est encore fait, vu que le PSG souhaite encore prolonger le contrat de Mbappé et parce que le Milan réclamerait une énorme somme, autour des 100 millions d’euros, pour lâcher sa star offensive lors du prochain mercato estival. Une somme copieuse pour un joueur qui a quelques fulgurances, mais qui est loin d'avoir la régularité et le sens du but de l'international français.