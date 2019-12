PSG : Lucratif et écolo, Paris construit une merveille

Dans : PSG.

En 2022, le Paris Saint-Germain quittera officiellement Saint-Germain-en-Laye afin de s’installer à Poissy dans les Yvelines, où son nouveau centre d’entraînement va prochainement commencer à se construire.

Le début des travaux étant imminent, Paris Fans en a profité pour détailler le projet du nouveau campus du Paris Saint-Germain. Et autant dire que ce nouveau lieu, qui sera opérationnel en 2022, sera un véritable bijou de modernité et d’écologie. En effet, ce lieu ultra-moderne de 75 hectares sera composé de 17 terrains autour desquels seront implantés… un potager bio, et lucratif. Et pour preuve, il ne servira pas à faire joli puisqu’il aura pour but de nourrir l’ensemble des salariés du Paris Saint-Germain.

A l’image du Groupama Stadium de l’Olympique Lyonnais, le Paris Saint-Germain a également prévu un système très élaboré de récupération des eaux de pluie, qui seront utilisés de manière intelligente, pour alimenter les cultures du potager bio par exemple. D’un point de vue purement sportif, cet immense campus répondra aux exigences du plus haut niveau pour les footballeurs du PSG mais pas seulement, puisque ce lieu accueillera également les judokas et les handballeurs du club de la capitale française. Un campus hors-normes, dans le respect de l’environnement, qui valorisera encore un peu plus le club francilien, qui a connu un développement gigantesque durant la décennie écoulée grâce à l’arrivée des Qataris. Cela n’est pas prêt de s’arrêter, le futur campus du PSG le prouve.