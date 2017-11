PSG: Lucas et Pastore vendus pour 50ME, le rêve du PSG pour dribbler l'UEFA !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Selon Le Parisien, afin de répondre positivement aux exigences de l'UEFA en matière de fair-play financier, le PSG va devoir faire quelques économies et sait déjà comment les faire. Car, si on est très loin d'une vente massive de joueurs, comme certains le fantasmaient, notamment en Espagne, les dirigeants du Paris Saint-Germain doivent tout de même enregistrer des départs à hauteur d'au moins 50ME avant le 30 juin 2018, date limite pour le budget 2017-2018.

Le quotidien francilien affirme que le départ d'Angel di Maria, régulièrement cité, n'est pas d'actualité, le joueur argentin étant toujours considéré comme un atout majeur, mais que Javier Pastore et Lucas sont clairement ciblés. Les dirigeants du PSG auraient même mis un prix de 50ME pour les deux footballeurs, à savoir 30ME pour Pastore et 20ME pour Lucas. Le premier a déjà des contacts avec l'Inter afin de parler d'un éventuel transfert. Nasser Al-Khelaifi apprécie El Flaco, qui a été le premier renfort XXL du Paris SG sauce Qatar, mais ce dernier est top souvent blessé pour être une solution durable. De son côté, Lucas est désormais un remplaçant de luxe et le restera...jusqu'à son départ.