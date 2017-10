PSG : Lucas et les U19, les ambitions du nouvel homme fort Pini Zahavi

Dans : PSG, Ligue 1.

A 74 ans, Pini Zahavi est l’inépuisable sorcier des gros transferts dans le monde du football. Encore une fois, l’agent israélien a été déterminant dans le bouclage de l’arrivée de Neymar au Paris Saint-Germain, récupérant au passage une commission à hauteur de 12 ME pour avoir permis de concrétiser l’arrivée de la star brésilienne. Un dossier entre ses mains, c’est un transfert conclu à 90 % et son influence sur les clubs anglais et espagnols est énorme. Moins médiatique et populaire que Jorge Mendes ou Mino Raiola, Pini Zahavi a tout de même fait une entrée très remarquée dans le paysage parisien, et il compte bien en profiter pour étendre son empire.

Selon L’Equipe, l’agent a désormais de grandes ambitions pour le PSG dans les prochaines semaines. Zahavi a désormais deux énormes liens directs au sein du club de la capitale, avec son ami Antero Henrique, et Nasser al-Khelaïfi qu’il a charmé en lui apportant Neymar sur un plateau. Pour l’avenir, l’Israël basé à Londres a plusieurs objectifs : il compte prendre personnellement en charge le transfert de Lucas cet hiver, selon le souhait des dirigeants parisiens. Mais surtout, son protégé, l'ancien journaliste sportif et directeur sportif de Mouscron Humberto Paiva, suit de très près les jeunes du centre de formation francilien, et pourrait ainsi récupérer plusieurs joueurs dans son escarcelle, comme le très prometteur Kays Ruiz, mais aussi Yacine Adli. Une arrivée en force dans le club de la capitale, qui est la conséquence du virage pris cet été avec la signature d’Antero Henrique, le directeur sportif n’ayant pas été surnommé le roi des transferts lors de son passage au FC Porto pour rien.