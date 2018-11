PSG : Lizarazu prévient Paris sur ce danger avec Neymar et Mbappé

Dans : PSG, Ligue 1.

Des grands joueurs, le Paris Saint-Germain en possède indéniablement dans son effectif. Des grands joueurs qui font la différence dans les grands matchs, cela reste à prouver. C’est pourtant en général ce que tous les suiveurs du football retiennent, surtout au PSG où le championnat est largement dominé par le club de la capitale. Alors, à l’heure où Thomas Tuchel se pose la question de la présence d’Edinson Cavani dans les matchs couperets de Ligue des Champions, Bixente Lizararu ne comprend pas ce débat. Pour le Basque champion du monde en 1998, l’Uruguayen a non seulement l’habitude de trouver le chemin des filets dans les grands matchs, mais il a aussi un tempérament qui permet de se transcender au niveau de la combativité. Ce dont Neymar et Mbappé manquent encore.

« Le «Matador» est un attaquant d’axe, de finition. Sur un côté, il est moins à son aise. Il aime être à la pointe de l’attaque, où ses courses sont tranchantes, intelligentes. Très dangereux grâce à ses appels en profondeur et à sa présence dans la surface, il est, pour moi, l’un des meilleurs avants-centres du monde. C’est une chance pour le Paris-SG, qui ne devrait jamais oublier qu’il est le meilleur buteur de son histoire. J’aime particulièrement sa grinta, son travail défensif et son esprit collectif. Avec lui, tu peux aller à la guerre… Pour cette raison, je pense qu’il est dans l’intérêt du PSG de ne surtout pas opposer Cavani à Mbappé ou Cavani à Neymar. Chacun a son style et ne joue pas la même partition que l’autre. Paris devrait donc mieux considérer l’importance de Cavani, par rapport à celle qu’on accorde à Mbappé ou Neymar. Dans l’intérêt général, ils devraient se compléter plutôt que d’être opposés », a livré Lizarazu dans les colonnes de L’Equipe. Un constat partagé par beaucoup de supporters parisiens, qui ne voient pas déjà Neymar et Mbappé mettre Cavani sur le banc de touche en Ligue des Champions.