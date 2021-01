PSG : Marca met le feu dans le dossier Mbappé

Dans : PSG.

Désireux de gagner un peu de temps pour affiner sa réflexion, Kylian Mbappé a fait savoir qu’il n’était pas encore prêt à prendre sa décision au sujet de son avenir.

Si Neymar se dirige doucement mais surement vers une prolongation, l’international français est beaucoup plus réservé. Il est conscient d’être bien encadré dans une équipe du PSG ambitieuse en Europe, et la récente finale en Ligue des Champions le prouve. Il a aussi la possibilité d’avoir une belle offre financière pour prolonger à un an de la fin de son contrat. Mais tous les paramètres entrent en ligne de compte, et ce jeudi, le quotidien madrilène Marca fait sa Une avec le portrait de Kylian Mbappé avec ce titre « Madrid attend un signal ». La raison de ce titre est clair, le Real est persuadé que le champion du monde tricolore a envie de rejoindre la capitale espagnole, et rêverait de le voir dire non à la possibilité de prolonger au PSG.

Ce serait alors vu comme un « signal » invitant à la discussion et à la négociation entre les différentes parties, pour mettre en place ce transfert qui sera forcément incroyablement compliqué. Pour le moment, tous les scénarios sont possibles, et c’est bien ce qui fait la richesse de ce dossier à cinq mois de la fin de la saison. En tout cas, Marca précise que Mbappé est parfaitement conscient de l’importance de sa décision pour la suite de sa carrière, et toutes les données seront donc prises en compte. La réussite sportive du PSG ou du Real Madrid cette saison auront donc leur importance, tout comme la donne économique et même le recrutement. Nul doute que, si Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo prolongent Neymar et s’approchent encore plus de l’idée de faire signer Lionel Messi, cela peut tout de même donner envie à Mbappé de continuer l’aventure au Paris SG pour encore un bon bout de temps.