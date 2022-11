PSG : Lionel Messi volé à Paris par Pep Guardiola ?

Dans : PSG.

En fin de contrat en juin 2023, Lionel Messi ne sait pas encore quelle sera la suite de sa carrière. Entre une prolongation ou un retour au FC Barcelone, la Pulga pourrait bien avoir un troisième choix inattendu qui s'offre à lui.

Après une saison compliquée au PSG, Leo Messi est redevenu le joueur qu'il était en Catalogne. Bien que moins rapide, le septuple ballon d'or reste diablement efficace et forme un trio magique avec Neymar et Kylian Mbappé depuis le début de la saison. Forcément, les dirigeants parisiens veulent conserver Messi qui fait progresser le club de la capitale, aussi bien sur le plan sportif qu'économique. Paris n'est pas le seul club à vouloir Messi dans ses rangs pour l'exercice 2023/2024. Le FC Barcelone, en pleine reconstruction, voudrait que l'Argentin termine sa carrière là où elle a commencé. Si l'opération semble trop coûteuse pour les Blaugranas, une nouvelle porte de sortie s'offre à Messi.

Le retour du duo Messi-Guardiola ?

Messi en Premier League ? Les fans anglais en rêvent depuis une décennie. Depuis l'arrivée de Pep Guardiola à Manchester City, les Citizens sont convaincus que l'entraîneur espagnol arrivera à faire venir Messi à l'Etihad Stadium. Selon les informations d'El Nacional, Manchester City est bien dans la course pour recruter le joueur de 35 ans. Actuellement au Qatar pour disputer la Coupe du monde 2022, Lionel Messi est en mission pour remporter le seul titre qui lui manque dans son armoire à trophées. Probablement le plus important. Une fois le mondial terminé, Messi se penchera sur son avenir et prendra une décision. Il a trois grands clubs européens qui sont prêts à tout pour le voir finir sa carrière chez eux. Le PSG, le FC Barcelone ou Manchester City pour une dernière danse avec le coach qui la fait le plus progresser.