PSG : Lionel Messi prolongé, le plan anti bling-bling annulé

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG est accro à Lionel Messi et Nasser Al-Khelaïfi s'est mis dans la tête de prolonger son contrat. A la grande surprise de l'Argentin.

Après une première saison décevante sur le plan sportif il faut bien le dire, Lionel Messi assure qu’il va avoir sa revanche dans les mois à venir. Avec la Coupe du monde en perspective, l’Argentin estime qu’il va retrouver son vrai niveau, notamment en raison de l’acclimatation plus facile à la vie parisienne après des débuts hésitants. S’il n’a pas encore trouvé sa place dans l’effectif, le vestiaire ou le terrain, Lionel Messi demeure un joueur intouchable aux yeux des propriétaires qataris du PSG. La preuve avec cette information dévoilée par Marca, sur la volonté de Nasser Al-Khelaïfi d’effectuer une offre de prolongation de contrat à l’ancien barcelonais.

Lionel Messi en MLS, pas si vite !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi)

En août dernier, le numéro 30 parisien s’était engagé pour deux saisons, avec une troisième année activable par ses soins en option. De quoi assurer à l’Argentin d’être le maitre de son destin, lui qui est souvent annoncé vers le championnat américain de la Major League Soccer quand il aura fini son engagement avec le PSG, en 2023. C’est bien ce que craignent les dirigeants parisiens, qui ont décidé de mettre sur pied une offre formelle pour un nouveau contrat accordé à Lionel Messi.

Lionel Messi ne s'y attendait pas

Cette volonté tout comme le timing précipité a beaucoup surpris Lionel Messi. L’Argentin n’avait pas vu le coup venir alors qu’il prépare la saison activement et est aussi tourné vers la Coupe du monde au Qatar. Pour le moment, sa réponse au PSG est limpide, ce n’est pas le moment d’aborder un tel sujet, et il faudra voir comment la saison se déroule avant d’envisager un supplément. En tout cas, le Paris SG a posé ses billes, et les raisons de cette offre sont nombreuses. Il y a la volonté de ne pas laisser partir un tel joueur trop tôt, après avoir couru après ce type de phénomène pendant 10 ans. L’aspect marketing compte également, car Paris a pu compter sur un afflux énorme de sponsors depuis que Léo Messi a signé. Et il y a aussi l’énorme merchandising avec les ventes à la pelle de maillots floqués de l’Argentin.

Leo Messi et sa femme Antonela amoureux de Paris et de l’Arc de Triomphe pic.twitter.com/cN3qpTLjeu — Le Meilleur du PSG (@LMDPSG) July 12, 2022

Le PSG en est persuadé, parvenir à conserver Lionel Messi une saison de plus serait une prouesse de plus, et un signe que le champion de France n’était pas une simple destination de fin de carrière pour l’ancien barcelonais. Et les financiers du club parisien en sont persuadés, l’impact de l’Argentin sur le sponsoring sera toujours aussi énorme dans un an ou deux. Il faut dire que le maillot du PSG floqué Messi a fait littéralement un bond sur cette dernière année, popularisant grandement le club francilien à l’international et notamment en Asie et en Amérique du Sud, où il avait du mal à s’implanter réellement.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi)

Ce sont donc pour des raisons commerciales, mais aussi sportives, que Paris compte choyer son joyau, et le convaincre qu’il serait profitable pour tout le monde de rester au PSG. Pour le moment, le chemin est encore long sachant que Lionel Messi ne voit aucune raison de précipiter le choix de sa fin de carrière alors qu’il vient de débuter une nouvelle saison, laquelle sera forcément très spéciale en raison de la programmation du Mondial au Qatar en fin d'année. Le stylo de Nasser Al-Khelaifi, les contrats ne seront pas signés tout de suite.