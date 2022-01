PSG : Lionel Messi, le problème sans fin

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Attendu ce jeudi à l’entrainement pour un petit état des lieux et une reprise en douceur, Lionel Messi vient de poser les pieds à Paris ce mercredi soir.

Dès son test négatif au Covid, l’Argentin a été autorisé à prendre un vol pour rentrer chez lui dans la capitale française. Théoriquement, il sera toujours possible de l’inclure dans la liste pour le match face au PSG de dimanche. Mais il reste à voir dans quel état se trouve l’Argentin, après des fêtes de Noël plus mouvementée que prévue. Touché par le Covid entre Noël et le Jour de l’An, le septuple Ballon d’Or n’a pas été du tout asymptomatique, et a senti donc le virus l’attaquer pendant quelques jours, affirme la presse argentine. Ce n’est donc pas encore dans sa meilleure forme qu’il va toquer à la porte du Camp des Loges ce jeudi.

Le programme du PSG n'a pas pu être suivi

Selon L’Equipe, il y a de grandes chances qu’il n’ait donc pas suivi le programme d’entretien mis en place par le staff du PSG, et qu’il soit loin de pouvoir tout de suite reprendre la compétition avec intensité. Cette méforme, Mauricio Pochettino va devoir la prendre en compte même si avec Lionel Messi, cela ne veut pas dire grand chose. En effet, l’ancien barcelonais peut être aligné sur le terrain même quand il n’est pas à 100 % de ses capacités, tant le mettre sur le banc de touche est toujours un évènement. L’Argentin a besoin de jouer pour retrouver son meilleur niveau.

La Ligue des Champions comme révélateur

Mais sur le plan physique, il n’a pour le moment jamais vraiment montré sa capacité à répéter les efforts en première partie de saison. Le PSG va donc devoir gérer Lionel Messi une fois de plus, avec l’objectif de plus en plus pressant qu’il soit à 100 % dans un peu plus d’un mois, pour le match de Ligue des Champions face au Real Madrid. Un pari qui sera crucial, tant Messi est attendu sur les énormes affiches, et que ses performances timorées en Ligue 1 seront oubliées s'il porte le PSG en Europe.