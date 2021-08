PSG : Lionel Messi, la photo qui relance le mercato

Dans : PSG.

C’est incroyable de constater une telle chose, mais Lionel Messi est toujours libre de tout contrat malgré un accord de principe avec Barcelone.

Le capitaine du Barça est contraint d’attendre que Joan Laporta diminue la masse salariale du club avant de prolonger. La situation est donc ubuesque puisque l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du football se retrouve libre de tout contrat. Avant de tomber d’accord avec le FC Barcelone pour une prolongation, Lionel Messi a massivement été associé au Paris Saint-Germain. Et si les rumeurs se sont calmées, le PSG ayant quelque peu lâché l’affaire, une photo publiée en ce milieu de semaine par Angel Di Maria risque de relancer les rumeurs les plus folles. Et pour cause, sur son compte Instagram, le gaucher du Paris SG a publié une photo sur laquelle on voit Lionel Messi en vacances aux côtés de Verratti, Di Maria et Neymar.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ángel Di María (@angeldimariajm)

Messi en vacances avec les stars du PSG

Toute cette petite bande semble s’entendre pour le mieux, et ce n’est pas pour déplaire aux supporters du PSG, lesquels ont rapidement fait le lien avec une possible signature à Paris. Reste qu’en dépit de son amitié avec Di Maria, Neymar ou encore Paredes, la star du FC Barcelone ne devrait pas rallier le Paris SG. Tout d’abord, sa signature était plus ou moins conditionnée à un départ de Kylian Mbappé. Or pour le moment, il semblerait que la star de l’Equipe de France soit partie pour rester une ultime saison à Paris avant un possible départ pour zéro euro dans un an. De plus, et comme indiqué par ailleurs, Lionel Messi a trouvé un accord de principe avec son président Joan Laporta pour prolonger sur le long terme à Barcelone. Un deal que le Barça espère officialiser cette semaine, après avoir bouclé quelques départs dans le but de réduire sa colossale masse salariale.