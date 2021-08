Lionel Messi et Barcelone, ce message qui inquiète

Dans : Liga.

Tandis que depuis des semaines certains médias catalans affirment que Lionel Messi et Joan Laporta ont trouvé un accord, la star du Barça n'a toujours rien signé. Et le président de Barcelone est désormais confiant, mais pas trop.

Ce lundi, le quotidien sportif barcelonais Sport l’annonçait à la Une de son site, il y a un « accord total » entre Lionel Messi et le FC Barcelone pour une prolongation de contrat de cinq saisons. Une annonce fracassante que ce même média avait déjà lancée il y a quelques semaines, sans que cela se concrétise. Actuellement en vacances avec Luis Suarez, Lionel Messi a bien pris le chemin de l’Espagne après la victoire de l'Argentine lors de la Copa America, mais pas pour se mettre au travail avec Ronald Koeman. Profitant du soleil, la Pulga et sa famille s’éclatent et n’ont visiblement pas l’intention de se prendre la tête avec ces histoires de contrat. Quelques heures après la rumeur lancée par Sport, Joan Laporta a répondu à une question sur le cas Lionel Messi, et le président du Barça est resté très prudent. « Nous faisons notre possible avec Lionel Messi, et cela dans la mesure de nos capacités. Maintenant, tout n'est pas résolu mais cela avance comme nous l'avions prévu. Nous avons un joueur qui veut continuer au Barça et je pense toujours que nous avons de grandes chances qu’il reste », a répété le dirigeant des Blaugranas.

Lionel Messi and Luis Suarez on vacation. pic.twitter.com/opf2hP8bDl — Roy Nemer (@RoyNemer) July 30, 2021

Lionel Messi ne tremble pas pour son avenir au Barça ou ailleurs

Si rien n’indique que Lionel Messi ne soit finalement plus si intéressé que cela de signer un nouveau contrat avec son club de toujours, la durée des négociations confirme qu’il y a tout de même un facteur bloquant dans l’opération. Impossible de savoir si ce souci est uniquement lié à la situation financière du FC Barcelone, ou bien si Lionel Messi a d’autres contacts en Europe, que ce soit le PSG ou Manchester City. Un scénario évoqué il y a quelques mois, mais qui semblait être désormais à ranger aux oubliettes. Cependant, proche des décideurs qataris, Mohammed Al Kaabi affirme qu’il y a désormais « des difficultés dans le dossier du renouvellement du contrat de Lionel Messi avec le FC Barcelone ». Une petite phrase assez intrigante de la part de celui qui avait été l’un des premiers à révéler l’intérêt de l’Emir du Qatar pour le sextuple Ballon d’Or.