PSG : Lionel Messi humilié, sa vengeance est terrible

Par Guillaume Conte

Enfin à son aise au PSG, Lionel Messi prend avec du recul les discussions et rumeurs sur son avenir. D'autant plus que le Barça lui fait les yeux doux, mais que l'Argentin n'est pas prêt d'oublier l'été 2021.

Concentré sur la Coupe du monde, Lionel Messi regarde la sélection argentine être gagnée par l’inquiétude, alors que les pépins physiques touchent plusieurs de ses cadres. Néanmoins, l’attaquant aux sept Ballons d’Or ne peut pas s’empêcher de constater que les rumeurs courent toujours sur son compte. Même à 35 ans, il fait saliver plusieurs clubs en vue de la saison prochaine, ce qui confirme son retour au premier plan aperçu depuis le début de la saison avec le PSG. S’il a déjà prévenu qu’il ne déciderait rien avant le mois de janvier, il y a de grandes chances qu’il ne se précipite pas au sujet de son avenir, et regarde aussi ce qui se passera en fin de saison au niveau de la Ligue des Champions avec Paris. Le club de la capitale se fixe un énorme objectif en essayant d’aller chercher le Graal européen. Ce qui est loin d’être le cas du FC Barcelone, qui risque de se faire reverser en Europa League à l’issue des poules si la tendance des premières journées se confirme.

Une douche froide pour le club catalan et son recrutement ambitieux mené par un Joan Laporta qui parle beaucoup, promet énormément, achète également en masse, mais agace aussi. En particulier un Lionel Messi qui n’oublie pas son importance au sein du club catalan quand il en était encore joueur. Mais tout s’est arrêté brutalement en 2021, quand l’Argentin a été brutalement poussé vers la sortie, du jour au lendemain, alors qu’il s’apprêtait à signer sa prolongation de contrat. Zéro négociation, zéro effort financier demandé, juste un refus sec et une invitation à se trouver un nouveau club. Et ça, Léo Messi ne l’a pas oublié. A l’heure où Joan Laporta parle d’une « dette morale » et assure que le FC Barcelone fait tout pour récupérer le numéro 30 du PSG, ce dernier ne voit pas les choses de la même façon.

Messi ne reviendra jamais dans le Barça de Laporta

Editorialiste très bien placé dans les clubs espagnols, Eduardo Inda a mis les pieds dans le plat dans l’émission El Chiringuito de Jugones. « J'ai déjà dit ici que Messi pourrait revenir au Barça. Ses proches me disent toutefois qu'il serait désormais moins proche de revenir car il ne pardonne pas à Laporta. Il est parti en vacances en 2021 et à son retour il n'était pas un joueur du Barça. Leo veut revenir, mais il ne le fera pas tant que Laporta sera là. La réalité est qu'il a fait un effort et qu'il a été laissé pour compte », a livré le journaliste, pour qui Messi est remonté comme jamais contre le président blaugrana qui l’a abandonné comme une vieille chaussette, et clame désormais qu’il a largement les moyens de le faire revenir. L’Argentin est rancunier, et tant que Laporta sera aux commandes du club, le pardon ne sera pas de mise après ce qu’il a déjà confié avoir vécu comme une humiliation.