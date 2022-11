PSG : Messi sur le banc, le cadeau de Galtier ?

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Inquiet à l’idée de se blesser avant la Coupe du monde, la dernière de sa carrière, Lionel Messi fait l’objet de fausses rumeurs. L’Argentin n’a pas demandé au Paris Saint-Germain l’autorisation de zapper le match contre l’AJ Auxerre le 13 novembre. Mais son entraîneur Christophe Galtier pourrait bien le ménager.

Plus le Mondial 2022 approche, et plus les joueurs craignent de se blesser. Le moindre pépin physique à ce moment de la saison pourrait les priver du rendez-vous au Qatar. Un événement que personne ne veut manquer, à commencer par Lionel Messi. Pour l’Argentin, ce sera la dernière opportunité de remporter une Coupe du monde, le trophée qui manque tant à sa collection et à son image auprès de ses compatriotes. Le mois dernier, la Pulga confiait déjà ses inquiétudes.

Messi n'a rien demandé

« On en est si proche que la moindre chose qui t'arrive peut te priver du Mondial, confiait le meneur de jeu du Paris Saint-Germain à D-Sports Radio. On est déjà inquiet au niveau personnel, et quand tu vois ce qui est arrivé à Paulo (Dybala) et à Fideo (Di Maria), ça te fait encore plus peur entre guillemets. Mais jouer en pensant à ça peut devenir contre-productif. Le mieux c'est d'agir normalement, comme toujours. Jouer est la meilleure manière d'être bien. »

Autour de Lionel Messi, on dément que le joueur a fait une demande d’être libéré du match d’Auxerre pour rejoindre sa sélection #PSG — Loïc Tanzi (@Tanziloic) November 1, 2022

Selon le média argentin TyC Sports, Lionel Messi aurait pourtant demandé au Paris Saint-Germain de ne pas disputer le match contre l’AJ Auxerre le 13 novembre. Cette rencontre tombe juste avant la trêve Coupe du monde, et à trois jours du match amical contre les Emirats arabes unis. Mais la rumeur a vite été démentie. L’entourage du Parisien s’est empressé de confier à RMC et à L’Equipe que le joueur n’avait rien demandé à ses supérieurs. Peut-être parce qu’il n’en aura pas besoin… En effet, la radio précise que l’entraîneur Christophe Galtier pourrait ménager l’international argentin lors de cette 15e journée de Ligue 1. Autant dire que l’Albiceleste serait ravie.