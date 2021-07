PSG : Lionel Messi est libre, Al-Khelaïfi comme un fou ?

Dans : PSG.

Désormais sans contrat, Lionel Messi discute beaucoup avec le FC Barcelone. Mais rien n’est signé, et le PSG aurait décidé de passer à l’action.

Le PSG n’a pas tardé. Libre depuis le 1er juillet, Lionel Messi a décidé de faire patienter un peu le FC Barcelone. Le club catalan est persuadé d’avoir encore la préférence de son numéro 10 pour signer un nouveau contrat, et c’est très certainement la tendance forte pour l’avenir de l’Argentin. Mais tant que rien n’est signé, l’espoir est là et le Paris Saint-Germain, porté par Nasser Al-Khelaïfi, a toujours l’ambition de s’offrir les plus grandes stars du football mondial. La preuve selon AS, qui révèle que le PSG a tout simplement contacté le père de Lionel Messi, qui s’occupe de ses intérêts. Le club francilien en a profité pour effectuer une offre sur un contrat dont les tenants n’ont pas été dévoilés, si ce n’est un seul. Le quotidien espagnol affirme en effet que l’offre parisienne est, sur le plan financier, supérieure à celle du FC Barcelone.

De quoi faire craindre un nouveau hold-up, après celui de Georginio Wijnaldum, qui négociait avec le Barça depuis des semaines avant de finalement filer au PSG ? Ce n’est pas la tendance en Catalogne, où tout le monde est persuadé que Lionel Messi va continuer l’aventure avec un contrat aux petits oignons, qui comprend encore deux ans chez les Blaugrana, puis quelques années en MLS aux Etats-Unis et enfin un retour bien payé en tant qu’ambassadeur du club. C’est en effet toujours l’option privilégiée par Lionel Messi, qui se concentre actuellement sur la Copa America, et réserve sa réponse pendant que le Barça cherche à effectuer le meilleur montage financier pour faire coller ce contrat avec sa situation économique peu reluisante. En tout cas, l’offre du PSG a été transmise, et Nasser Al-Khelaïfi espère ne serait-ce que distiller le doute dans l’esprit du numéro 10 du Barça.