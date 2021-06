Lionel Messi, le Barça craint un coup tordu du PSG

Dans : PSG.

Lionel Messi n'a toujours pas communiqué sur son avenir, mais du côté du FC Barcelone on est confiant. Mais le PSG fait tout de même trembler le club catalan.

Le 1er juillet prochain, Lionel Messi sera libre de tout contrat, son engagement avec le Barça s’achevant à la fin de ce mois. Et du côté de Joan Laporta on espérait très clairement que la star allait faire connaître ses intentions avant le début de la Copa America, laquelle commence ce dimanche soir au Brésil. Mais c’est une évidence, la Pulga ne communiquera pas sur ce sujet dans les prochaines heures, même si cela ne semble pas remettre en cause la confiance barcelonaise. Selon le Mundo Deportivo, même si depuis quelques jours il n’y a pas eu de contact entre le clan Messi et Barcelone, le club espagnol est convaincu que la dernière offre transmise à Lionel Messi par l’intermédiaire de son père est « au goût » du joueur et qu’il finira par l’accepter. Cette proposition serait de jouer au Barça jusqu’en 2023, puis de rejoindre l’Inter Miami en Major League Soccer tout en étant l’ambassadeur du club catalan.

Pour parvenir à cette prolongation de Lionel Messi, Laporta a également recruté Sergio Agüero, et a maintenu sa confiance à Ronald Koeman, comme le souhaitait le sextuple Ballon d’Or. Reste à attendre le choix de Messi, lequel devrait désormais arriver après la fin de la Copa America dont la finale aura lieu le 11 juillet prochain. Et du côté du FC Barcelone, même si on affiche publiquement une très grande confiance, on se méfie énormément du Paris Saint-Germain, les récents propos de Nasser Al-Khelaifi sur Lionel Messi ayant mis en alerte les dirigeants barcelonais. Car même si le média catalan pense que le joueur argentin est « déterminé » à continuer au Barça, l’entourage du joueur est lui beaucoup plus discret et mystérieux. De quoi faire craindre un assaut final et victorieux du PSG à la sauce Neymar.