PSG : Lionel Messi en Espagne, alerte rouge à Paris

Par Mehdi Lunay

Touché au genou, Lionel Messi a déclaré forfait pour le match de Ligue des Champions du PSG à Leipzig ce mercredi soir. L'Argentin va prendre la direction de l'Espagne pour régler ce problème qui dure depuis bientôt deux mois.

Sa sortie à la mi-temps de PSG-Lille avait inquiété les supporters parisiens, Lionel Messi n'aura pas pu les rassurer longtemps. Touché au genou, l'Argentin a finalement déclaré forfait pour le déplacement en Ligue des Champions du côté de Leipzig ce mercredi soir. Une absence loin d'être anodine, lui qui avait inscrit un doublé au match aller. Surtout, l'Argentin pourrait louper d'autres rencontres à en croire le média argentin Infobae. La Pulga a pris en effet la direction de l'Espagne pour s'occuper de ce genou gauche qui l'handicape depuis plusieurs semaines. Lionel Messi va à Madrid voir un médecin qu'il connaît bien, un certain Vicente Concejero, qui s'occupait de lui lorsqu'il évoluait au FC Barcelone.

Lionel Messi blessé contre le Venezuela en septembre

🚨🚨 ALARMA MESSI 🚨🚨



🏥 @palaciosmatias: "Se está planteando ir a MADRID para revisar su RODILLA".



🇦🇷 Viene con MOLESTIAS DESDE VENEZUELA hace dos meses.



👉 SE PIERDE LA CHAMPIONS



¡VENTE A TWITCH! https://t.co/uy59B6tvAR pic.twitter.com/6FyQn7fXBf — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 2, 2021

Le praticien espagnol, ancien directeur du département médical de l'Atlético Madrid, dirige le service du genou à la clinique CEMTRO de Madrid. Un lieu bien connu de Lionel Messi qui y avait soigné sa rupture du ligament collatéral interne du genou gauche survenue en septembre 2015. Cette blessure l'avait alors éloigné des terrains pendant deux mois. L'Argentin a besoin des services de cet éminent spécialiste, car plus qu'une simple contusion comme rapportée par le Paris Saint-Germain, sa douleur au genou est en effet tenace et remonte en fait à deux mois. Sur la pelouse du Venezuela, en éliminatoires de la coupe du Monde, le défenseur adverse Luis Adrián Martínez lui avait mis un sérieux coup au genou gauche, un geste de boucher qui avait fait craindre le drame. Finalement, Lionel Messi avait ressenti une douleur les jours suivants, puis les semaines suivantes, et finalement la ressent encore aujourd'hui. Il craint maintenant une blessure plus prononcée. C'est avec le désir de pouvoir rater le moins de matches possible que Messi se rend en Espagne. Car, le PSG n'a évidemment pas très envie de le voir absent trop longtemps et surtout au printemps prochain si le club de la capitale se qualifie pour la suite de la Ligue des champions.