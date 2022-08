PSG : Lionel Messi a pris une gifle

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Lionel Messi a tenté de peser sur le mercato du PSG cet été. Sans succès, tant les dirigeants parisiens prennent leur décision sans consulter les joueurs, même les plus grands.

Lionel Messi a changé de dimension en passant du FC Barcelone au Paris Saint-Germain à l’été 2021. Il a surtout compris qu’il n’était plus celui qui faisait la pluie et le beau temps au club, ce qui lui a parfois été prêté en Catalogne. La preuve avec cette révélation effectuée par le journal espagnol El Nacional, et qui souligne que l’Argentin a vite été calmé quand il a voulu se mêler du mercato du PSG. En effet, un an après son arrivée à Paris, et une acclimatation compliquée dans la capitale française, La Pulga a fait savoir qu’il apprécierait l’arrivée d’un joueur qu’il connaît très bien au Barça.

Un problème à gauche, Messi a la solution

Lionel Messi rêvait en effet de forcer un peu la main de ses dirigeants en faisant recruter Jordi Alba. Il faut dire que, derrière Nuno Mendes, il y a de l’insatisfaction au PSG, avec Layvin Kurzawa qui ne joue plus depuis plus d’un an, Juan Bernat qui ne retrouve pas son niveau depuis sa grave blessure, et un Abdou Diallo sur le départ. L’idée de créer une concurrence de prestige entre le Portugais et l’international espagnol avait du sens. Du moins aux yeux de l’Argentin qui voulait donc que Nasser Al-Khelaifi se penche sur ce dossier assez rapidement pour régler cela.

Jordi Alba, un soutien de poids à Messi

Comme l’explique El Nacional, Messi et Alba sont très proches, et ont toujours été complices sur le terrain comme en dehors. Lors de ses retours à Barcelone pour y passer un petit week-end, le numéro 30 du PSG retrouve toujours son arrière gauche préféré. Mais la direction parisienne s’est montrée très clair suite à ce conseil du septuple Ballon d’Or. L’idée d’aller chercher Jordi Alba alors que le besoin n’est pas considéré comme prioritaire, et même de négocier avec le FC Barcelone, ne faisait pas partie des plans de Nasser Al-Khelaïfi.

Une preuve que Lionel Messi n’a plus la même influence sur la gestion du club maintenant qu’il est au PSG, et que ses désirs sont très loin d’être une réalité qui s'impose aux yeux de ses dirigeants. Il faut dire qu’avec Nuno Mendes, le PSG a quand même effectué la bonne pioche il y a un an de cela, et que le but n’est pas forcément de lui mettre un nouvel international d’expérience dans les pattes. Recommandé par Lionel Messi en personne ou pas.