PSG : Lionel Messi à Miami, tout s’accélère

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec le PSG à la fin de la saison, Lionel Messi se dirige de plus en plus vers un départ.

A son retour de la Coupe du monde, Lionel Messi avait trouvé un accord de principe avec le Paris Saint-Germain pour une prolongation de deux ans, soit jusqu’en juin 2025. Les contours du deal ont rapidement été trouvés mais contre toute attente, l’accord s’est écroulé entre le PSG et l’international argentin, qui ne semble plus aussi motivé à l’idée de poursuivre sa carrière dans la capitale française. De son côté, l’état-major du Paris Saint-Germain est de plus en plus mis sous pression par l’UEFA dans le cadre du fair-play financier et ne serait plus opposé à l’idée de se séparer de l’imposant salaire de Lionel Messi. Un départ est ainsi plus probable que jamais, ce dont souhaite absolument profiter le club de l’Inter Miami aux Etats-Unis.

Le coach de l'Inter Miami insiste pour Messi

David Beckham courtise le meneur de jeu argentin depuis de longs mois et tandis que l’avenir de Lionel Messi pourrait aussi s’écrire au FC Barcelone, le club américain veut tenter le tout pour le tout afin de recruter le n°30 du PSG. Interrogé par le Times, l’entraîneur de l’Inter Miami, Phil Neville, a publiquement évoqué le cas Messi en confirmant l’intérêt du club de MLS pour le champion du monde 2022. « Je ne vais pas le nier, et dire que les spéculations selon lesquelles nous sommes intéressés par Lionel Messi et Sergio Busquets sont fausses. Nous voulons amener les meilleurs joueurs du monde dans ce club de football. Messi et Busquets sont les deux qui se démarquent le plus ces dernières années. Ce sont de très grands joueurs qui seraient toujours un énorme avantage pour notre institution. Et pour la MLS, ça changerait la donne » a confirmé le coach de l’Inter Miami.

Miami, le Barça ou le PSG pour Messi

Phil Neville a ensuite remis une pièce dans la machine afin de confirmer l’intérêt du club américain pour les meilleurs joueurs de la planète, dont Lionel Messi fait bien sûr partie. « Depuis que j’ai rejoint le club, je pense que nous avons été liés à tous les meilleurs joueurs du football mondial. Sergio Ramos, Dani Alves, Robert Lewandowski, Willian, Cesc Fàbregas, Luis Suarez… vous pouvez tous les citer. Nous allons toujours être liés aux meilleurs joueurs du monde. Nous avions Gonzalo Higuaín et Blaise Matuidi » a-t-il ajouté, déterminé à l’idée de recruter Lionel Messi l’été prochain. Reste maintenant à voir quel sera le choix de La Pulga, qui discute également avec le FC Barcelone, comme rapporté cette semaine par la presse espagnole. Le choix du cœur ou d’un projet de vie totalement différent aux Etats-Unis, Lionel Messi devra trancher. Sans que l’on sache encore s’il est définitivement impossible de le voir prolonger au PSG.