PSG : Lionel Messi à l'Inter Miami, le coup de tonnerre !

Par Guillaume Conte

Plusieurs médias européens annoncent que l'Inter Miami est persuadé d'avoir remporté la bataille pour recruter Lionel Messi l'été prochain. Cela alors que le PSG compte bien conserver l'Argentin une saison de plus.

Lionel Messi avait promis d’attendre sagement l’année 2023 pour décider de son avenir, mais ses représentants s’activent. Depuis que le FC Barcelone a relancé la suite de la carrière de l’Argentin en clamant haut et fort son désir de le faire revenir l’été prochain, cela a entrainé des réactions en chaine pour le septuple Ballon d’Or. Le PSG a en effet emboité le pas en s’activant pour faire lever l’option de contrat de son numéro 30. Même Luis Campos est monté au créneau, expliquant que Paris rêvait de voir Messi prolonger son contrat de deux ans encore, soit un an de plus que prévu. Une volonté qui peut se comprendre avec la forme de l’ancien barcelonais, qui démontre aussi au Mondial, avec deux buts en deux matchs, qu’il n’a rien perdu de sa capacité à être décisif dans les grandes rencontres.

Malgré l’appel du pied du Barça, et surtout le pressing intensif du Paris SG qui est persuadé qu’il peut conserver l’Argentin en lui proposant un projet très compétitif, Lionel Messi se rapproche énormément de l’Inter Miami. Ce dimanche, le Times, dans des informations confirmées par la radio espagnole COPE, affirme que la franchise de Floride dont la figure de proue est David Beckham, affiche désormais une énorme confiance en sa capacité à faire signer Lionel Messi au mois de juin. Les dernières discussions sont visiblement très positives, au point d’être persuadé, côté américain, que le plus difficile a été fait dans ce dossier.

Le PSG aussi, est très confiant !

Une avancée toutefois assez présomptueuse selon Guillem Balague, qui est très proche du clan Messi dont il a recueilli les confidences plus d’une fois. Le journaliste assure qu’aucune décision ne sera de toute façon prise avant le mois de janvier, et que si l’Inter Miami affiche sa confiance, c’est aussi le cas du PSG qui est persuadé qu’il a encore les cartes en mains pour convaincre Lionel Messi de rester encore au moins une saison. En tout cas, seule certitude, l’Argentin a déjà l’embarras du choix pour la suite de sa carrière.

De son côté, l'Inter Miami a aussi convaincu Lionel Messi avec un salaire le plus élevé jamais donné en Major League Soccer, et un projet sportif de premier choix. Sergio Busquets est déjà assuré de joindre le club de Floride, et les dirigeants travaillent sur les pistes menant à Luis Suarez et Cesc Fabregas, pour faire de l'Inter Miami un mini-barcelone. Tout ça pour aider à convaincre Lionel Messi de faire le choix en faveur de la formation de Major League Soccer.