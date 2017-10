PSG : Les Ultras envoient un message clair et net à Nasser Al-Khelaifi

Dans : PSG, Ligue 1.

C'est une évidence, et il faudrait être de mauvaise foi pour le nier, le Parc des Princes est redevenu un vrai stade bruyant depuis le retour du Collectif Ultras Paris dans le virage Auteuil. Après des années post plan Leproux, où l'on ronflait dur dans les tribunes du Parc lors des rencontres du PSG, l'accord trouvé par Nasser Al-Khelaifi avec le CUP a ramené de l'ambiance. Alors que le club de la capitale a réussi son début de saison, et que le Parc des Princes sonne comme à ses plus belles heures, le responsable des Ultras avoue que la météo est au beau fixe et que le travail avec le Paris Saint-Germain se déroule idéalement.

« Quand on regarde la situation il y a un an, et comment ça se déroule aujourd’hui, il faut reconnaître que le bilan est 100 % positif. Il y a de l’ambiance, le club est content, tout le monde a le sourire dans les tribunes. A nous de faire en sorte que cela continue, car on travaille bien avec le club », constate avec satisfaction, dans Le Parisien, Romain Mabille, président du Collectif Ultras Paris.