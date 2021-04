PSG : Les trois cibles de Pochettino au mercato sont...

Dans : PSG.

Alors que le Paris Saint-Germain a subi une grosse désillusion en Ligue 1 le week-end dernier, Mauricio Pochettino a déjà l'esprit tourné vers la Ligue des Champions... mais aussi sur le prochain mercato.

Lors de la 31e journée de championnat, Paris a perdu gros dans la course au titre. En chutant face au LOSC sur sa pelouse du Parc des Princes, le PSG a lâché sa place de leader. Désormais deuxième à trois unités des Dogues, les Parisiens vont tenter de se racheter lors du sprint final. Mais avant de repenser à la L1, le club francilien cherchera à faire un exploit contre le Bayern Munich en quarts de finale de la C1. Quoi qu'il en soit, et même si les résultats de la fin de saison pourront faire évoluer les choses, Mauricio Pochettino sait de quoi il aura besoin lors du prochain mercato. Selon Donbalon, l'entraîneur argentin cherchera avant tout à recruter un défenseur et deux milieux de terrain. Si tous les efforts de Leonardo sont actuellement concentrés sur les prolongations de contrat de Neymar et Kylian Mbappé, le directeur sportif commence déjà à sonder le marché pour répondre aux futures attentes de son coach. Et d'après le média espagnol, le PSG a déjà trois joueurs dans le viseur : deux en Premier League et un en Serie A.

Bailly, Thiago et Arthur dans le viseur de Pochettino

Le premier d'entre eux est Eric Bailly. Si le nom de Jules Koundé a circulé ces derniers temps autour du Parc des Princes, c'est l'international ivoirien qui figure en haut de la pile de Pochettino. En manque de temps de jeu sous les ordres de Solskjaer à Manchester United, l'ancien défenseur de Villarreal veut quitter MU l'été prochain, surtout que les Red Devils cherchent à recruter un central titulaire pour accompagner Maguire. Autant dire que le joueur de 26 ans, estimé à 15 millions d'euros, pourrait répondre favorablement aux avances de Pochettino, pour qui Bailly entrerait en concurrence avec Marquinhos et Kimpembe. Dans l'entrejeu, le PSG ciblerait Thiago et Arthur. Si l'Espagnol semble presque inattaquable à Liverpool, où Jurgen Klopp compte sur lui, le Brésilien envisage bien de quitter la Juventus. Si tout reste à faire dans ces trois dossiers, ces rumeurs prouvent quand même que le PSG va essayer d'être le plus offensif possible sur le mercato, même sans argent. Une bonne nouvelle en cette période difficile.