PSG : Les Tortues Ninja racontent leur rencontre avec Mbappé et Neymar

Dans : PSG, Ligue 1, Rennes.

Samedi, trois trublions rennais, déguisés en Tortues Ninja, se sont invités sur la pelouse du Roazhon Park afin d'aller fêter avec les joueurs du PSG le but d'Edinson Cavani. Après une nuit au poste de police, le Stade Rennais ayant porté plainte, les trois petits malins, qui possèdent une chaîne Youtube avec des caméras cachées, se sont confiés dans 20 Minutes au sujet de ce coup d'éclat.

« Il y avait juste une barrière à sauter et au niveau de la sécu, c’était assez light en fait. Mais ça, je ne suis pas sûr qu’il faille le dire en fait, pour le Stade Rennais Cela fait quoi de faire un câlin à Neymar et Mbappé ? On est pris dans le truc et donc on ne s’en rend pas trop compte. C’est plus quand on revoit les images après que ça fait bizarre (...) On savait que les joueurs se marraient bien avec cette histoire de Donatello. On s’est dit que vu les costumes ridicules qu’on avait, ça allait sûrement les faire rire. Si on leur a glissé un petit mot ? Non, pas vraiment… En fait moi je gueulais "Donatello, Donatello !", Daniel Alves ça l’a fait marrer, il a fait le signe de l’arme (quand il dégaine son sabre) et après je suis allé checker Mbappé qui avait le smile et je me suis rendu pour que la sécu nous emporte », a expliqué l’une des Tortues Ninja, lesquelles seront présentées en février prochain au procureur de la République qui décidera des suites de cette drôle d’histoire.