Dans : PSG, Ligue 1, Rennes.

En conférence de presse, Unai Emery a confié son espoir de voir Thiago Motta et Thiago Silva revenir avant la trêve, pour le match de ce samedi face à Rennes. « On va voir l’entraînement de cet après-midi. Thiago Motta et Thiago Silva se sont entraînés normalement avec le groupe jeudi tout comme Layvin Kurzawa. Si tout va bien aujourd’hui, ils peuvent être prêts pour le match à Rennes. Motta a bien travaillé cette semaine et c’est une option. Mais le plus important c’est qu’il oublie la blessure. C’est important qu’il puisse rentrer, surtout avec la blessure de Rabiot », a fait savoir l’entraineur espagnol, qui a expliqué que rien ne s’opposait au retour de Neymar dans le groupe au Roazhon Park.