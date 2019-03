PSG : Les supporters peuvent pleurer, Kylian Mbappé va aller au Real Madrid

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Etre titulaire dans l’équipe championne du monde à 19 ans, cela forge déjà un sacré palmarès. Kylian Mbappé est désigné comme la future superstar du football, et en toute logique, cela créé des rumeurs incessantes sur son avenir. Il a tenté de calmer les bruits de couloir en déclarant de manière limpide qu’il serait toujours au Paris Saint-Germain la saison prochaine, et qu’il n’avait donc aucune intention de quitter son club de cœur. Le Real Madrid, Zinedine Zidane en tête, rêve pourtant de le voir revêtir le maillot blanc. Ce ne sera pas pour tout de suite, mais cela va finir par se faire assure le spécialiste du mercato Julien Laurens dans des propos rapportés par Footradio.com.

« D'après ce que l'on me dit, il est impossible que Mbappe parte cet été. Mais il sera un jour certain de jouer pour le Real Madrid. Je peux mettre mon hypothèque dessus. C'est son rêve. Il jouera pour eux un jour, il n’a que 20 ans et a donc encore 15 ans pour réaliser son rêve. Il n’est pas pressé mais il est né et a grandi à Paris, le PSG est son équipe. Il sait également qu'il doit faire un peu plus à ce niveau avant de passer au niveau suivant, le niveau du Real Madrid. Donc, il ne quittera pas Paris cet été mais il jouera certainement au Real Madrid », a confié le journaliste sur ESPN, pour qui tôt ou tard, l’attaquant parisien fera le grand saut vers un club qui le courtise désormais depuis plusieurs années.