PSG ‍: Les supporters parisiens en force à Barcelone

PSG

Par Alexis Rose

Les déplacements européens sont toujours des moments spéciaux pour les supporters, qui gardent de beaux souvenirs de leurs voyages à travers l’Europe pour soutenir leur club. Et ce mardi, ce sont 2 730 fans du PSG qui vont prendre la direction de Barcelone pour assister au quart de finale retour de la Ligue des Champions. Selon France Bleu, 1 000 ultras prendront notamment place dans le stade olympique de Montjuïc (60 000 places), et non pas au Camp Nou, le grand stade du Barça étant actuellement en travaux.

Après avoir mis l’ambiance à Saint-James Park contre Newcastle, à San Siro face au Milan AC ou au Signal Iduna Park de Dortmund lors de la phase de poules de la C1, les supporters parisiens se retrouveront donc cette semaine sur les hauteurs de Barcelone pour soutenir leur équipe. La bande de Luis Enrique aura d’ailleurs bien besoin de soutien pour renverser la vapeur, une semaine après la défaite 2-3 à l’aller au Parc des Princes. Mardi à partir de 21 heures, Paris devra faire une petite remontada pour espérer se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Champions, avec donc son douzième homme bien présent dans les tribunes.