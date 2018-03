PSG : Les supporters ont-ils fait perdre leur équipe ?

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Nasser Al-Khelaïfi, qui voulait une ambiance de feu pour le match face au Real Madrid, ne pensait pas être aussi bien servi. A deux reprises pendant le match, de nombreux fumigènes ont été allumés au sein du virage Auteuil. L’UEFA, qui a déjà le PSG dans le viseur pour d’autres raisons, va certainement frapper très fort à l’encontre du club de la capitale, même si entre des amendes et des huis clos partiels pour la saison prochaine, ce ne sera pas ce qui chagrinera plus les Parisiens ce mardi soir.

Mais surtout, avec un énorme craquage en début de seconde période, les supporters parisiens ont provoqué l’interruption du match au moment où leur équipe poussait, et où le Real semblait baisser pavillon, avec des situations dangereuses qui se multipliaient. Plusieurs joueurs parisiens ont demandé à leurs supporters d’arrêter les fumigènes, et certains ont même fait des exercices pour se réchauffer. Dans la foulée de cette pause, le Real Madrid a récupéré le ballon sur le corner parisien, puis sur une erreur d’inattention de Daniel Alves et a marqué le but décisif par Cristiano Ronaldo. Une coïncidence ? Possible, mais toujours est-il que le Real Madrid a beaucoup mieux digéré cette pause forcée que le PSG.