PSG : Les supporters nîmois chambrent Neymar, sa réponse est énorme

Dans : PSG, Ligue 1, Nîmes.

Des supporters nîmois ont malicieusement chambré Neymar en affichant derrière un but une banderole en portugais où il était inscrit " Neymar pleureuse - Coupe du Monde 2018 ". Un message qui le visait et qui a visiblement été vu par la star brésilienne du Paris Saint-Germain. En effet, après avoir ouvert le score pour le PSG au stade des Costières en première période, Neymar s'est rué vers cette partie de la tribune et est venu poser devant la banderole en simulant de pleurer...tout cela avant de faire un grand sourire aux supporters. Et ces dernier ont également pris cela avec humour. Rira bien qui rira le dernier car ce match a eu un scénario plutôt étonnant...