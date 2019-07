PSG : Les secrets de la rencontre Neymar-Leonardo dévoilés

Dans : PSG, Ligue 1.

En affirmant ce lundi après-midi que Neymar Jr et Leonardo avaient eu une discussion longue de trois heures au centre d'entraînement du Paris Saint-Germain et que la star brésilienne n'avait pas travaillé physiquement, le Mundo Deportivo a prouvé que sur ce coup-là qu'il n'avait que des fake news à dévoiler. Car via les réseaux sociaux, Neymar a mis en ligne des photos où on le voit s'activer au sein du Camp des Loges, l'attaquant se livrant à des tests en compagnie du staff technique du PSG, avant de passer mardi un check up complet à l'hôpital américain de Neuilly.

Mais en plus, Le Parisien précise ce lundi soir que la rencontre entre Leonardo et Neymar n'a duré que quelques minutes, et pas trois heures, le temps que le directeur sportif du Paris SG rappelle à son compatriote la teneur du communiqué du PSG la semaine passée sur son retard à la reprise de l'entraînement. « Cet échange direct et cordial a permis à Leonardo d'évoquer avec Neymar son retard et de lui réexpliquer que des mesures seraient étudiées en interne, comme le dirigeant l'avait confié au Parisien la semaine dernière. Dans un communiqué, le PSG avait également « déploré » l'absence du Brésilien et annoncé des « mesures appropriées », rappelle le quotidien régional. Pour l'instant, la rentrée des classes de l'élève Neymar n'a donc donné lieu à aucun clash, à priori.