PSG : Les Français ne croient pas au baratin de Mbappé

Par Eric Bethsy

Dans un sondage réalisé auprès d’un millier de personnes, les Français se disent majoritairement satisfaits de la prolongation de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. En revanche, beaucoup de sondés ne croient pas aux explications de l’attaquant et pensent que l’aspect financier a fait pencher la balance.

Inutile d’interroger les Espagnols. De l’autre côté des Pyrénées, on sait que la prolongation de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain n’est toujours pas digérée. Les supporters et médias autour du Real Madrid considèrent son choix comme une véritable trahison et ne veulent plus entendre parler du Parisien. Mais quel est l’avis général dans l’Hexagone ? Dans un sondage réalisé par Odoxa pour Keneo et RTL, 1005 personnes, dont 422 amateurs de football, ont donné leur opinion. On apprend ainsi que 65% des Français sont satisfaits de la décision de Kylian Mbappé.

Le pourcentage monte même jusqu’à 74% pour les amateurs de football, et grimpe à 93% chez les supporters du Paris Saint-Germain. On serait presque tenté de demander des explications aux 7% restants… Cette saison, le club de la capitale s’est souvent reposé sur le talent de son buteur. La « Mbappé-dépendance » était indéniable, d’où les efforts du Qatar afin le conserver, pour le plus grand bonheur de la Ligue de Football Professionnel. D’ailleurs, 37% des sondés ont plus envie de suivre la Ligue 1 la saison prochaine grâce à la prolongation de l’international tricolore.

Les Français ne sont pas dupes

C’est dire à quel point son choix était important pour notre championnat. En revanche, les explications de Kylian Mbappé, qui affirmaient notamment qu’il souhaitait continuer à tirer son club et la L1 vers le haut, n’ont pas vraiment convaincu. En effet, 63% des Français pensent que l’ancien Monégasque a seulement craqué face à la puissance financière du Qatar. Les montants annoncés par la presse espagnole sont peut-être exagérés. Mais Kylian Mbappé est sûrement devenu le joueur le mieux payé au Paris Saint-Germain.